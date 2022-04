Stringhe, spacco e spalline sottili: il look di Belen a Le Iene incanta, chi è lo stilista che ‘veste’ la showgirl?

Anche stasera il look di Belen Rodriguez ci ha lasciato a bocca aperta: sapete chi è lo stilista che ‘veste’ la conduttrice de Le Iene? Chi c’è dietro gli outfit della showgirl

Che si tratti di un outfit semplice e comfy o di un mini tubino indossato, Belen Rodriguez fa sempre la sua figura! Un’icona di stile che la moda ‘la fa’. La showgirl argentina e creatrice del brand di moda ‘Hinnominate’, seguitissima sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice de Le Iene, anche stasera ci ha lasciati senza fiato.

Una palette di colori davvero fantastica che ben accoglie la stagione primaverile. In queste ultime puntate andate in onda, Belen ha lasciato nell’armadio i look total black per far spazio ad abiti colorati, perfetti per la stagione primaverile.

I look di Belen Rodriguez a Le Iene puntata dopo puntata ci hanno conquistato e siamo sicuri che li vedremo ripetere come trend estivo nella calda estate 2022. Ma a proposito degli outfit indossati dalla showgirl durante le diverse puntate de Le Iene andate in onda sino ad ora, compresa quella di questa sera, sapete chi è lo stilista che ‘veste’ l’amatissima conduttrice?

Belen Rordiguez, il look a Le Iene conquista tutti: spalline sottili, stringhe e aderenze, chi è lo stilista che veste la showgirl

Qualche puntata fa era bellissima in giallo. Nella scorsa puntata Belen Rodriguez si è mostrata in un meraviglioso tubino viola. Stasera la conduttrice de Le Iene ha puntato su un colore più vivace che si intona perfettamente al suo incarnato. Un arancio pescato che dona particolarmente alla bellissima showgirl. Un abito che ne fascia le forme, bretelline sottili, stringhe ed uno spacco pazzesco.

Il look indossato questa sera da Belen Rodriguez è davvero incantevole. Ma chi è lo stilista che si occupa di ‘vestire’ Belen per la conduzione del noto programma televisivo? Come quelli indossati nelle puntate precedenti, anche l’outfit sfoggiato in questa prima serata è firmato ‘David Koma’. Uno stilista Georgiano che ha creato il suo marchio a Londra, in Inghilterra.

I suoi look non sono affatto passati inosservati. L’intento dello stilista è quello di creare abiti che mettano in risalto le forme femminili. Che dite, ci è riuscito?