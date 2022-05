Clamorosa eliminazione a Uomini e Donne: la drastica decisione ha sconvolto tutti; le anticipazioni delle prossime puntate.

Appassionati di Uomini e Donne, godetevi queste ultime puntate! Come sempre, infatti, anche quest’anno la trasmissione di Canale 5 andrà in vacanza, per poi tornare in onda a settembre con le nuove puntate. Si formeranno nuove coppie prima del consueto stop estivo? Noi ce lo auguriamo! Ma, nel frattempo, c’è una notizia che ha spiazzato tutti.

Un’eliminazione inaspettata, avvenuta nel corso dell’ultima registrazione della trasmissione. Come sappiamo, infatti, tra la registrazione delle puntate e la messa in onda trascorrono diversi giorni. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere!

Uomini e Donne, clamorosa eliminazione: la tronista manda a casa proprio lui

Manca poco al termine di questa stagione di Uomini e Donne e in tanti si chiedono quali saranno le scelte dei tronisti? Al momento, infatti, sia Luca che Veronica sembrano piuttosto confusi. Ma, nel corso dell’ultima registrazione, proprio la tronista ha preso una decisione che ha spiazzato tutti. Si, perché ha deciso di eliminare definitivamente uno dei suoi corteggiatori. Di chi parliamo?

Di Federico, che dovrà quindi lasciare la trasmissione, secondo quanto riportano le anticipazioni della sempre informata pagina Uomini e Donne Classico e Over. Una scelta a sorpresa, dato che l’odontotecnico aveva colpito sin da subito la tronista. Nelle ultime puntate, però, Veronica sembrava essere sempre più orientata verso Matteo e Andrea, trascurando . Sarà proprio con questi ultimi che la tronista continuerà il suo percorso, fino alla scelta finale. Chi dei due riuscirà a conquistarla e ad iniziare una storia con lei fuori dalle telecamere?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire di più e per seguire le tanto attese scelte. Veronica dovrà decidere con chi uscire dal programma tra Matteo e Andre, mentre Luca è diviso tra le sue corteggiatrici Lilli e Soraia. Su chi cadranno gli iconici petali rossi al centro dello studio? Noi non vediamo l’ora!