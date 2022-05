“Mi ero stancato di vivere”, l’ex naufrago a cuore aperto su un momento difficile della sua vita

Parole da brividi quelle dell’ex naufrago che a Verissimo ha raccontato quel momento difficile della sua vita: “Mi ero stancato di vivere”

Dopo l’esperienza vissuta a L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago si racconta nello studio di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, si è lasciato andare in una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Insieme a papà Gustavo, Jeremias Rodriguez ha partecipato a l’attuale edizione in onda de L’Isola dei Famosi. Il percorso all’interno del reality per la coppia padre-figlio si è interrotta dopo qualche settimana. Ad oggi sono ritornati alla loro vita. Proprio qualche giorno fa nell’ultima puntata di Verissimo, proprio all’interno degli studi televisivi, l’ex naufrago si è lasciato andare ad una confessione privata del suo passato che ha lasciato tutti senza parole, un momento molto difficile: “Mi ero stancato di vivere“. Ecco cosa ha raccontato.

Nella puntata andata in onda Sabato 14 Maggio, Jeremias Rodriguez insieme a papà Gustavo è stato ospite di Silvia Toffanin all’interno del salottino pomeridiano di Canale 5. A Verissimo, l’ex naufrago argentino si è lasciato andare ad una confessione molto delicata che toccava una parte del suo passato, un momento molto difficile della sua vita.

“Mi ero stancato di vivere, non mi accettavo, non mi piacevo“, ha raccontato Jeremias alla conduttrice. Ha attraversato un momento buio. La depressione ha accompagnato Jeremias Rodriguez per circa 10 anni. “Ho provato a curarmi con delle medicine ma quando ho visto gli effetti che avevano su di me le ho lasciate“, la perdita di lucidità, il non stare bene, ha portato Jeremias a fare uso di droghe.

“Non riuscivo più ad andare avanti e a fare ordine nella mia vita“. Poi però, ha capito che doveva reagire. Doveva sistemare le cose, di non lasciarsi più governare dal dolore. L’incontro con la sua fidanzata è stato qualcosa che gli ha permesso di tirarsi in salvo, di capire che valeva la pena di riprendere in mano la propria vita.

“Poi c’è stato un momento in cui ho toccato il fondo ed è stato allora che ho detto basta“, ha raccontato.