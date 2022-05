Uomini e Donne, l’indiscrezione fa sognare i fan: finale col botto per la trasmissione di Maria De Filippi; ecco cosa è emerso nelle ultime ore.

I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai. La trasmissione di Maria De Filippi è ormai un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori, che da anni seguono le vicende sentimentali dei protagonisti. Nasceranno nuove storie d’amore prima del termine di questa stagione?

Come sempre, infatti, il programma di Canale 5 andrà in vacanza in estate, per poi tornare in onda a settembre. Ma, proprio a questo proposito, nelle ultime ore è trapelata un’indiscrezione che non è passata inosservata. Nulla di ufficiale, per il momento, ma se la notizia fosse confermata sarebbe una grande gioia per il pubblico. Scopriamo i dettagli!

Uomini e Donne, clamorosa indiscrezione: la stagione si allunga?

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Come sappiamo, la trasmissione di Maria De Filippi non è in onda in diretta, ma le puntate vengono registrate diversi giorni prima. Le prossime registrazioni si terranno questo mercoledì e giovedì, ma attenzione! Potrebbero non essere le ultime della stagione…

Come riportato dalla sempre informata pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over, non è certo che queste siano le ultime registrazione poiché la messa in onda del programma potrebbe essere allungata! Fino a questo momento, l’ipotesi più accreditata era quella secondo cui la data dell’ultima puntata della trasmissione fosse il 27 maggio 2022. Stando alle ultime news, però, si potrebbe andare più avanti e, con ogni probabilità, anche a giugno.

Ribadiamo che, per il momento, non si tratta di una notizia ufficiale, ma di una semplice indiscrezione. Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti o conferme dai canali ufficiali della trasmissione.

Noi, ovviamente, non vediamo l’ora che l’indiscrezione venga confermata, così da poter seguire più a lungo le avventure del trono più famoso della tv. Nasceranno nuovi amori in studio? Quali saranno le scelte della tronista Veronica e di Luca Salatino? Stay tuned!