Ha vinto L’isola dei famosi nel 2016, ma com’è la vita di Giacobbe Fragomeni oggi?

Giacobbe Fragomeni ha vinto L’isola dei famosi nel 2016, ma siete curiosi di sapere com’è la sua vita oggi? In molti se lo chiedono.

State seguendo anche voi questa incredibile e sensazionale edizione de L’Isola dei famosi? In onda da Marzo scorso su Canale 5, l’adventure reality continua a mettere d’accordo tutti tanto da dimostrarsi una vera e propria certezza per l’azienda di Cologno Monzese. Non è un caso se, infatti, la sua finale è stata rimandata, no?

In attesa, però, di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione, non possiamo fare a meno di rivolgere un pensiero a tutti coloro che hanno vinto le scorse edizioni. Parliamo ad, esempio, di Vladimir Luxuria, che ad oggi è l’opinionista insieme a Nicola Savino, oppure a Giacobbe Fragomeni. Ricordate, infatti, quando il pugile si presentava nel corso dell’undicesima edizione del reality, vincendola nel Maggio del 2016? Sono trascorsi esattamente 6 anni da quel momento, ma com’è cambiata la vita del buon Fragomeni ad oggi? Siamo certi che in tantissimi sono curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo conto.

Cosa fa oggi Giacobbe Fragomeni dopo la vittoria a L’Isola dei famosi nel 2016

Un’edizione davvero imperdibile, quella de L’isola dei famosi andata in onda nel 2016. E che, come dicevamo precedentemente, ha visto la vittoria di Giacobbe Fragomeni. Entrato a far parte dell’adventure reality sin dal suo primo giorno, il pugile vi è rimasto fino al sessantaduesimo giorno, riuscendo ad aggiudicarsi anche il montepremi finale. Sono trascorsi 6 anni da quel momento e – a differenza di altri concorrenti del reality – Giacobbe sembrerebbe aver detto “addio” allo spettacolo italiano, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Siamo riusciti a rintracciare Giacobbe Fragomeni su Instagram ed abbiamo constatato che, nonostante la vittoria a L’Isola dei famosi, la sua vita non è affatto cambiata. Sempre umile, il pugile continua a praticare sport. E a renderlo una delle colonne portanti della sua vita! Sulla sua bio Instagram, infatti, si legge che è titolare di una palestra milanese.

Vi piacerebbe poterlo rivedere sul piccolo schermo? Nel frattempo, vi ricordiamo l’appuntamento di stasera: ne vedremo delle belle!