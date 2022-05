Sono passati più di 10 anni: lo ricordate a Beautiful? Oggi è irriconoscibile; come è diventato oggi l’attore della soap.

Un successo che dura da ben 35 anni. Si, parliamo proprio di Beautiful, la soap opera andata in onda per la prima volta nel marzo del 1987. Anni e anni di intrighi e colpi di scena, ma quanti personaggi sono passati in quel di Los Angeles?

Impossibile rispondere con una cifra precisa. Quel che è certo è che tra i protagonisti assoluti della soap c’è il personaggio di cui vi parliamo oggi. Guardate bene la foto, avete capito di chi parliamo? Oggi vi mostriamo come è diventato l’attore dopo più di dieci anni!

In Beautiful interpretava Rick Forrester: com’è oggi dopo più di 10 anni?

In Beautiful, come in molte serie longeve, il recast è all’ordine del giorno. Si tratta della scelta di sostituire gli attori che interpretano un personaggio, in modo che quest’ultimo continui a far parte della soap, anche con un volto diverso. Il caso più famoso è senza dubbio quello di Ridge Forrester, interpretato fino al 2012 da Ronn Moss, che è stato poi sostituito da Thorsten Kaye. Ebbene, ricordate invece chi è il personaggio in foto?

Si tratta del ‘vecchio’ Rick Forrester, figlio di Brooke Logan ed Eric Forrester, e fratello di Bridget. Il Rick che vi abbiamo mostrato oggi è Kyle Lowder, che ha vestito i panni del giovane Forrester dal 2007 al 2011: dopo di lui è tornato Jacob Young, che era stato Rick già dal 1997 al 1999. Dal ’99 al 2006, abbiamo visto invece Justin Torkildsen nelle vesti del figlio di Brooke. Ma torniamo al ‘nostro’ Rick! Siete curiosi di vedere come è diventato l’attore dopo più di dieci anni?

Addio alla chioma lunga, Kyle Lowder ha tagliato i capelli e porta una barbetta corta. Un look rivoluzionato per l’attore, date un’occhiata:

L’attore, che è anche cantante, è sposato dal 2022 con Arienne Zucker, conosciuta sul set de I giorni della nostra vita: dal loro amore è nata Isabella. E voi, lo ricordate nei panni di Rick Forrester?