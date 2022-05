Belen Rodriguez, il vero motivo per cui è venuta in Italia: drammatica confessione

La drammatica confessione di Belen Rodriguez lascia tutti senza parole: spiegato il vero motivo che l’ha spinta a venire in Italia a 18 anni

Conosciamo Belen Rodriguez come personaggio televisivo, per i successi che ha ottenuto, ultimo fra questi quello che la vede alla conduzione de Le Iene. Ma del suo passato e del suo vissuto da giovanissima, forse non conosciamo proprio tutto.

L’Italia è ormai la sua seconda casa. La showgirl argentina è giunta nel Bel Paese quando aveva solamente 18 anni. Giovanissima e caparbia è riuscita ad arrivare molto lontano. La sua bellezza è indiscutibile, ma non è stata quella o comunque non solo quella a spalancare dinanzi a lei le porte del successo.

Ha scelto di venire in Italia per un motivo ben preciso, e questa confessione forse vi lascerà davvero senza parole. Una drammatica confessione che Belen Rodriguez non aveva mai fatto prima ed in questo determinato episodio si è invece sentita di aprirsi e raccontare una parte del suo vissuto dove ancora le telecamere erano lontane. Scopriamo di più.

Belen Rodriguez, la drammatica confessione della showgirl

Ha vissuto in Argentina sino ai 18 anni, e dopo il liceo poi ha fatto le valigie ed ha scelto di venire in Italia. Ha riscosso grande successo Belen Rodriguez raggiungendo lo stivale ma forse nessuno immagina il motivo che ha spingo la showgirl a spostarsi.

In una puntata di C’è Posta per Te, andata in onda nel 2019, Belen Rodriguez è stata ospite in studio quando si è raccontata una storia d’amore e del trauma superato a causa della malattia. Belen in quella situazione, ha deciso di aprirsi e raccontare una parte del suo passato che nessuno avrebbe mai immaginato, da qui la drammatica confessione:

“Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro gravemente. Le avevano dato 4 mesi di vita. Mia nonna per me era tutto, è stata quella che mi ha cresciuto, che mi ha dato tanto amore, mi ha insegnato tantissime cose. Sono molto simile a lei”, ha raccontato la conduttrice. Ed a poi aggiunto: “Mi è crollato il mondo addosso ma invece di piangere ho preso le valigie e sono venuta in Italia”

Ha raccontato con grande soddisfazione di essere stata in grado di racimolare soldi per tornare a casa ed aiutare la sua nonna a pagare le cure contro il cancro. Ha fatto in modo che la sua nonna potesse vivere ancora per un po’ una vita serena in compagnia dei suoi cari.

Conoscevate questa storia?