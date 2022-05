Amatissimi a Uomini e Donne con il loro annuncio hanno accolto tutti i loro sostenitori di sorpresa: avete visto cos’è successo? Favoloso.

È proprio vero: l’amore vince sempre su tutto e loro ne sono la piena dimostrazione! Ricordate il loro percorso a Uomini e donne? Dopo alcune insidie che si sono poste durante il loro cammino nel dating show, Andrea e Teresa ne sono usciti più forti che mai ed oggi si amano alla follia, oltre ad essere unitissimi.

Era esattamente il 2018 quando Teresa Langella, dopo essere stata una delle tentatrici di Temptation Island, approdava nel dating show di Maria De Filippi per trovare l’amore. Sembrava l’avesse trovato in Andrea Dal Corso, ma quando l’ha scelto al castello, lui ha pensato bene di dirle “no”. Una decisione del tutto inaspettata, come ricorderete, e che lasciò tutti senza parole. Da quel momento, però, sono cambiate un bel po’ di cose. Dopo un chiarimento in studio, Andrea ha fatto di tutto per riconquistare Teresa e la sua fiducia ed è dal 2019 che sono inseparabili. Ancora oggi, infatti, continuano ad essere affiatatissimi e ad amatissimi dal loro pubblico social col quale sono soliti condividere ogni cosa. L’hanno fatto anche qualche giorno fa: l’annuncio ha colto tutti di sorpresa!

Amatissimi a Uomini e donne: l’annuncio fa esplodere di gioia il loro pubblico

È da quando sono usciti dallo studio di Uomini e donne che Teresa ed Andrea sono amatissimi da tutto il pubblico del programma. Come dar loro torto: i due piccioncini sono la piena dimostrazione del vero amore con la “a” maiuscola! Ce lo confermano i progetti di vita che la coppia ha messo su in tutti questi anni!

Attivissimi sui rispettivi canali social, Teresa ed Andrea non perdono occasione di poter aggiornare i loro sostenitori su tutte le novità, ma anche dei loro entusiasmanti viaggi. L’hanno fatto anche qualche giorno fa quando con il loro annuncio hanno colto tutti i loro sostenitori di sorpresa. Sapevamo che c’era qualcosa nell’aria perché la bella Langella aveva fatto intendere di una novità in arrivo, ma nessuno si immaginava niente del genere. È davvero pazzesco, guardate qui:

Non sappiamo ancora di che cosa tratti questa nuova avventura, ma Teresa ed Andrea hanno aperto una nuova società insieme. Un progetto di vita davvero entusiasmante e che sottolinea quanto sia forte e speciale il loro amore. In bocca al lupo ad entrambi!