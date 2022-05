LDA costretto ad interrompere l’incontro con i fan per un leggero malore

LDA durante un instore è stato costretto ad interrompersi per un leggero malore: cos’è successo al cantante.

Abbiamo seguito con attenzione il percorso di LDA nella ventunesima edizione di Amici. Il cantante è entrato a settembre nella scuola scelto da Rudy Zerbi. E’ riuscito ad accedere al Serale e a poche puntate dalla finalissima è stato eliminato.

La conclusione del talent ha portato grosse soddisfazioni al cantante. Infatti il 13 maggio è stato pubblicato il suo primo disco che sta ottenendo grande successo. Naturalmente in questi giorni per promuovere l’album sta girando l’Italia sostando in varie tappe e incontrando i fan che sono migliaia. Durante un incontro, avvenuto ad Afragola in provincia di Napoli, è stato costretto a fermarsi per qualche minuto. Vediamo che cosa gli è successo dato che proprio l’ex allievo sui social ha poi spiegato l’accaduto.

LDA si ferma durante un instore per un leggero malore: “Ero poco lucido”

Il 13 maggio LDA ha festeggiato per l’uscita del suo primo disco. Per promuovere l’album l’ex allievo di Amici 21 sta girando l’Italia, sostando in varie tappe che ha annunciato sui social. Durante un instore ad Afragola, in provincia di Napoli, c’è stato un piccolo imprevisto.

Infatti il cantante è stato costretto a fermarsi per qualche minuto, rientrando, perchè si è sentito poco bene. Nulla di grave, sia chiaro. E’ stato lui poi a spiegare quanto successo sui social attraverso delle storie instagram. LDA ha fatto sapere che ha avuto un giramento di testa e non era lucido in quel momento.

Si è così scusato con i suoi fan, spiegando i fatti: “Mi è dispiaciuto fermarmi per cinque minuti quasi verso l’inizio. Mi girava la testa da morire. Chiedo scusa se sono entrato e poi uscito però non ero lucido in quel momento, sono dovuto uscire. Poi sono rientrato e sono riuscito a fare le foto con tutti e a firmare tutti i dischi”. LDA ha così spiegato cos’è successo durante l’incontro con i fan, ed è apparso dispiaciuto per l’accaduto tanto da scusarsi con tutti coloro che sono andati all’instore per vederlo. Si è trattato di un imprevisto dovuto ad un mal di testa forte che ha costretto il cantante ad uscire e fermare l’incontro per poi rientrare.