Ai tempi di Vite al Limite, Tiffany si è presentata così: la ricordate? Dimenticatela! Oggi la giovanissima donna è davvero irriconoscibile!

Una trasformazione clamorosa, quella di cui vi stiamo per parlare. E che, senza alcun dubbio, lascerà anche voi a bocca aperta! La protagonista di questo nostro articolo su Vite al Limite è proprio lei: Tiffany Barker, protagonista della settima stagione del docu-reality di Real Time.

Ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, Tiffany aveva solo 28 anni, ma un peso che già superava di gran lunga i 300 kg. Dei numeri talmente eccessivi che, da come si può chiaramente comprendere, condizionavano fortemente la sua vita. La giovane Barker, infatti, non faceva assolutamente nulla e, dati i suoi chili di troppo, non poteva nemmeno lavorare. L’unica attività che lei adorava svolgere era mangiare! Un po’ come Larry, avete proprio ragione! Tuttavia, nonostante Tiffany facesse parte di un vero e proprio circolo vizioso, ha facilmente capito quanto fosse pericoloso svolgere quel tipo di vita, scegliendo così di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Lei, a differenza di Dolly, ha registrato subito dei grandi risultati. Ed è riuscita a portarsi a casa un cambiamento choc. Avete visto com’è oggi?

Tiffany Barker di Vite al Limite oggi è irriconoscibile: stenterete a crederci!

Era giovanissima al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, eppure Tiffany aveva già le idee molto chiare sul suo futuro. Quello che a lei premeva era ritornare in forma e, dati i risultati, possiamo dire che ce l’ha fatta. Durante il suo percorso in clinica, infatti, la ventottenne di Washington è passata da 305 kg a 188 kg, ma quello che più sconvolge è anche ad oggi è davvero irriconoscibile.

Tiffany, così come Amber Rachdi, è attivissima sul suo canale Instagram ufficiale. Ed è solita condividere scatti che testimoniano la sua ritrovata forma fisica. E che forma, oseremmo dire! Oggi Tiffany non solo è bellissima, ma è davvero irriconoscibile rispetto al passato. Guardate un po’ qui:

Con un cambio look davvero notevole, la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan è decisamente rinata dopo Vite al Limite! E noi, così come tutti i suoi ammiratori, non possiamo fare altro che augurarle il meglio dalla vita.