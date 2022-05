Uomini e Donne anticipazioni, Ida e Riccardo spiazzano: quello che è successo è incredibile

Uomini e Donne anticipazioni, Ida e Riccardo spiazzano: quello che è successo nell’ultima registrazione del programma è incredibile.

Ormai non si parla che di loro e del loro ( presunto?) ritorno di fiamma! Parliamo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne. Da quando il cavaliere pugliese è tornato in studio, tra lui e la sua ex si è riaccesa una scintilla… ma cosa è successo nelle ultime ore?

Vi avevamo lasciato con un colpo di scena clamoroso, avvenuto nell’ultima registrazione ( la puntata non è andata ancora in onda): dopo diversi litigi ed incomprensioni, Riccardo ha chiesto ad Ida di uscire a cena e quest’ultima ha accettato! Ma cosa è successo durante l’uscita? Se ne è parlato nella registrazione di ieri, mercoledì 18 maggio 2022: le anticipazioni riportare da Uomini e Donne Classico e Over sono clamorose! Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne anticipazioni, cosa è successo tra Ida e Riccardo: brutte notizie

Riccardo e Ida torneranno insieme? In tanti se lo chiedono, soprattutto dopo aver saputo che il cavaliere ha finalmente invitato la sua ex ad uscire per una cena. Ida non ha avuto dubbi ed ha accettato l’invito, ma come è andata tra di loro? Ebbene, non ci sono buone notizie.

I fan della coppia che stavano sognando una riappacificazione resteranno delusi, almeno per il momento. Stando alle anticipazioni, i due sono usciti nelle scorse sere, ma non ci sono stati punti di incontro, ma solo scontri! Gran parte della puntata è stata dedicata a loro e, come sempre, Tina Cipollari ha detto la sua sulla vicenda. Ricordiamo che oggi, 19 maggio, ci sarà una nuova registrazione della trasmissione e, quindi, potremo avere già nuovi aggiornamenti sulla “storia” più appassionante del trono Over.

Secondo voi Ida e Riccardo riusciranno a ricongiungersi o le incompatibilità caratteriali vinceranno ancora una volta sui loro sentimenti? Non ci resta che attendere per scoprire di più sui protagonisti del trono più amato della tv.