Rihanna, la notizia più bella è arrivata: grande gioia per la star e il suo compagno

La stampa americana rivela che nella vita di Rihanna e del suo compagno è finalmente arrivato il bellissimo ‘dono’ che attendevano.

Da quando, lo scorso 31 gennaio, Rihanna era apparsa in pubblico per la prima volta col pancione, i fan attendevano impazienti la nascita del suo bebè. Ora, finalmente la notizia è arrivata: la star barbadiana e il suo compagno Asap Rocky sono diventati genitori per la prima volta!

E’ stato il sito TMZ a dare l’annuncio del lieto evento mentre, per ora, la neomamma e il neopapà non si sono pronunciati. La cantante 34enne si era mostrata per l’ultima volta col pancione il 9 maggio mentre era in un ristorante di Santa Monica insieme al compagno. Dopo aver rivelato di essere incinta, Rihanna in questi mesi ha sfoggiato deliziosi abiti premaman dando un forte segnale su un tema importante quale quello del rapporto delle donne col proprio corpo durante la gravidanza. Non a caso, Vogue ha dedicato all’attrice, cantante, modella ed imprenditrice la copertina di maggio per aver “rivoluzionato la moda premaman”.

“Quando le donne rimangono incinte, la società tende a farle nascondere, dice loro che non sono sexy durante la gravidanza ma torneranno ad esserlo… Non credo in questa idiozia – aveva detto l’artista a Refinery29 – Quindi sto indossando cose che forse non avrei avuto il coraggio di indossare prima di rimanere incinta”.

Rihanna e il suo compagno finalmente genitori: fiocco rosa o azzurro?

Dopo la fine della relazione con l’imprenditore saudita Hassan Jameel, Rihanna ha voltato pagina al fianco del famoso rapper. I due sono apparsi insieme in pubblico per la prima volta al Met Gala dell’anno scorso e, nonostante alcuni rumor li volessero in crisi, la loro unione prosegue invece a gonfie vele e sembra avere tutte le premesse per sfociare in matrimonio.

Per il momento, comunque, la coppia si gode l’immensa gioia della nascita del primogenito che, in base alle rivelazioni dei tabloid americani, sarebbe un maschietto. Nulla è ancora trapelato invece riguardo al nome scelto. Il parto poi risalirebbe a circa una settimana fa, esattamente allo scorso 13 maggio, e sarebbe avvenuto a Los Angeles.

Tantissimi auguri a Rihanna e ASAP Rocky per l’arrivo del loro bambino!