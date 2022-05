Attore e personaggio televisivo amatissimo, sapete in cosa è laureato Giulio Berruti? Non lo avreste mai detto: il suo titolo di studio

Classe ’84, romano e dal fascino del ‘bel tenebroso’, Giulio Berruti nelle vesti di attore a partire dal debutto nel 2003 nel film Lizzie McGuire – Da liceale a Pop Star, al fianco di Hilary Duff, ha ottenuto un clamoroso successo. Tanto da diventare infatti uno degli attori più amati sulla scena nel panorama artistico italiano.

Divenuto particolarmente famoso per aver preso parte alla fiction televisiva ‘La figlia di Elisa- Ritorno a Rivombrosa’ ed altre fiction di successo come Squadra Antimafia, Il falco e la Colomba. Questa sera sui nostri schermi andrà in onda su Rai 2 il film a cui ha preso parte insieme ad Enrico Brignano e Vanessa Incontrada, Tutte lo vogliono.

Nelle vesti di attore Giulio Berruti è sicuramente un personaggio noto. Si è parlato anche di alcuni gossip inerenti alla sfera privata e di alcuni flirt e legami amorosi. Ma forse non conoscete questo dettaglio sull’attore romano. Sapete in cosa è laureato Giulio Berruti? La sua carriera oggi avrebbe potuto prendere una strada completamente diversa, non lo avreste mai immaginato.

In cosa è laureato Giulio Berruti? Non lo indovinereste mai

Il successo davanti le telecamere è stato davvero clamoroso tanto da rendere ad oggi Giulio Berruti uno degli attori più amati e seguiti. Talento e fascino, fanno dell’attore romano un vero e proprio sex-symbol italiano!

Della sua carriera nel mondo dello spettacolo abbiamo un curriculum piuttosto ricco, ma Giulio Berruti aveva anche un altro sogno nel cassetto. Sapete in cosa è laureato? Da sempre uno studente modello, l’attore ha intrapreso poi all’Università gli studi di Medicina. Il suo sogno era diventare odontoiatra, e ci è riuscito. Giulio Berruti si è infatti laureato in Odontoiatria e protesi dentaria per poi conseguire anche una specializzazione in Ortodonzia.

E voi lo sapevate?