Marco Maccarini è sbarcato da poco a L’Isola dei Famosi: sapete chi è la sua compagna?

Da lunedì scorso Marco Maccarini è un naufrago de L’Isola dei Famosi: forse non sapete chi è e che lavoro fa la sua compagna, scopriamolo!

Manca poco più di un mese alla finale di questa sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ma in Honduras continuano ad arrivare nuovi concorrenti. Dopo Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis, la scorsa puntata andata in onda lunedì 16 maggio ha visto l’ingresso di altri quattro naufraghi tra cui anche Marco Maccarini.

Diventato popolarissimo negli anni ’90 come vj di MTV, il conduttore torinese è stato un volto amatissimo per il pubblico giovanile di quell’epoca. Un successo che gli consentì, nei primi anni Duemila, di arrivare a condurre il Festivalbar al fianco di Michelle Hunziker.

Nel 2007 Maccarini diventò un inviato de Le Iene ed entrò a far parte della Giuria di Qualità dei Giovani del Festival di Sanremo. Oltre alla tv, ha lavorato tanto anche in radio e nel 2015 è stato coach di canto ad Amici.

Ora è iniziata per lui una nuova avventura come naufrago del reality condotto da Ilary Blasi la cui prossima puntata andrà in onda proprio questa sera, come sempre in prima serata su Canale 5. Se il pubblico conosce abbastanza della sua carriera, lo stesso non si può dire della sua vita privata dal momento che Marco ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza sulla sua famiglia. Voi sapete chi è la compagna?

Marco Maccarini, avete mai visto la sua compagna? Eccoli insieme

Da molti anni il conduttore televisivo e radiofonico è impegnato sentimentalmente con Olivia Verona. La coppia non è mai convolata a nozze, ma ha due bambini, Theo e Mia, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009.

A differenza di Marco, Olivia svolge un lavoro lontano dal mondo dello spettacolo: è laureata in Scienze dei Beni Culturali ed è un interior designer. L’ex vj la conobbe in occasione di una festa e da allora non si sono mai lasciati. Anzi, convivenza e primo figlio sono arrivati poco tempo dopo il primo incontro.

In questo scatto pubblicato su Instagram sembrano davvero molto felici, vero? Complimenti!