Uomini e Donne, abbandona lo studio: la situazione degenera in un lampo

Abbandona lo studio di Uomini e Donne dopo una lite furiosissima: la situazione è degenerata in un lampo, cos’è successo.

Seppure siamo giunti quasi alle battute d’arresto di questa edizione di Uomini e Donne, sembrerebbe che i colpi di scena non abbiano affatto intenzione di arrestarsi. Tra annunci di matrimoni e clamorosi ritorni, il dating show ha sorpreso ancora una volta tutto il suo pubblico, confermandosi il programma più visto della sua fascia oraria.

Non solo è il teatro dell’amore, ma lo studio di Uomini e donne è anche “palcoscenico” di furiosi scontri. È proprio questo quello che è successo nel corso di una scorsa puntata del dating show di Maria De Filippi. Pensate, la lite in studio tra i due protagonisti di questo nostro articolo è stata talmente infuocata che uno dei due ha dovuto immediatamente abbandonare lo studio. Tra loro, infatti, sono volate parole grossissime e delle vere e proprie offese. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo!

Abbandona lo studio di Uomini e donne: la lite degenera, cos’è successo

Ha da poco fatto il suo ingresso nel parterre maschile di Uomini e donne, eppure Fabio Nova ha già lasciato il segno. Nel corso della sua presentazione, infatti, il cavaliere si è lasciata andare ad una frase che non è passata inosservata e che ha immediatamente scatenato la simpaticissima Tina Cipollari. Sembrava che la questione fosse chiusa, invece non è stata affatto così. Nei giorni scorsi, infatti, i due sono stati i protagonisti di una furiosa lite tanto da costringere l’opinionista romana ad abbandonare lo studio di Uomini e donne.

Tra Tina e Fabio Nova di Uomini e donne non corre affatto buon sangue, ma stavolta la lite è stata piuttosto incredibile. “Non sto parlando del tuo fisico di m**a, ok? Non ti prendere queste confidenze con me”, ha risposto la Cipollari ad un ipotetico ricorso al botulino citato dal cavaliere. Nemmeno l’intervento di Maria De Filippi è servito, pensate! La lite è continuata e la situazione, purtroppo, degenerata. Dopo aver raccontato un episodio capitatogli in hotel con alcune ragazze, l’opinionista ha risposto: “È successo perché erano ubriache, altrimenti non ti avrebbero guardato”. Immediata è stata la reazione di Fabio, che senza mezzi termini ha detto: “Erano c***i come te”. Inutile raccontarvi, da come si può chiaramente comprendere, la risposta di Tina. “Vai a fanc**o, questo non me lo puoi dire. Sei un uomo di bassa lega, sei terra terra”, ha concluso.

Dopo questo accesso botta e risposta con Fabio, Tina Cipollari ha abbandonato immediatamente lo studio!