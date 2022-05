In vendita la villa della splendida modella: 200mq immersi nel verde, un sogno ad occhi aperti

200mq Immersi nel verde, è in vendita la villa della splendida modella: un vero e proprio sogno ad occhi aperti, eccone alcuni dettagli

I dettagli della sua splendida abitazione vi lasceranno totalmente senza parole. E’ in vendita la villa della splendida modella statunitense. Si trova ad Echo Park, uno dei quartieri più chic e più famosi a Los Angeles.

La modella ed attrice in questione è la bellissima Emily Ratajkowski. All’interno della sua galleria Instagram non solo troviamo scatti in cui appare più bella che mai. Possiamo infatti scorgere e catturare alcuni particolari dettagli della villa ora messa in vendita che lasciano davvero senza fiato. 200mq immersi nel verde. La villa di Emily Ratajkowski consta di due piani, offre inoltre una depandance per gli ospiti ed un meraviglioso spazio all’aperto con una piscina ampia con idromassaggio. Vederne i dettagli vi lascerà senza parole.

Emily Ratajkowski, in vendita la villa della splendida modella: i dettagli imperdibili

Se la Villa in vendita di Bruce Willis ci ha lasciati meravigliati per il suo splendore, non sarà assolutamente da meno l’abitazione della modella statunitense Emily Ratajkowski. La splendida attrice ha deciso di mettere in vendita la villa che si trova a Los Angeles. Il prezzo di vendita poco ‘abbordabile’ pari a 2,2 milioni di dollari è dovuto logicamente non solo al fatto che la struttura si trovi in uno dei quartieri più in di Los Angeles ma anche perché si tratta di un’abitazione di 200mq con arredi e spazi da sogno. Vediamone insieme alcuni dettagli che abbiamo potuto cattura all’interno della galleria social della modella.

Cominciamo proprio dagli esterni. Possiamo vedere come l’intera abitazione sia immersa in un ampio giardino che circonda l’intera casa. Uno spazio all’esterno che permette di godere delle meravigliose giornate calde, del sole e della splendida piscina con idromassaggio.

Per quanto riguarda gli interni invece, vi sono una cucina abitabile, due camere da letto e due bagni oltre che una palestra. Invece all’interno della depandance abitabile ci sono una camera da letto ed uno studio.

Come possiamo notare da alcuni dettagli ravvisabili dagli scatti condivisi nel suo profilo social, l’intera abitazione è caratterizzata da uno stile chic e minimal. Ampi spazi luminosi ed accoglienti. L’abitazione offre ovviamente ogni genere di comfort.

Ad occuparsi della vendita della struttura è l’agenzia Compass che ne ha condiviso poi alcuni scatti.