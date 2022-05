Richard Gere, chi è sua moglie: tra i due ci sono 34 anni di differenza

Chi è l’attuale moglie di Richard Gere: tra l’attore e la sua compagna corrono ben 34 anni di differenza.

Non basterebbe un articolo per parlare di Richard Gere, attore statunitense attivo dagli anni settanta. Vanta una carriera immensa: il cinema, la televisione, il teatro l’hanno visto spesso protagonista dei film di cui ha fatto parte.

La carriera di attore inizia nel 1973 quando viene scritturato per la rappresentazione teatrale di Grease mentre il debutto cinematografico arriva nel film Rapporto al capo della polizia. Acquisisce fama internazionale nel 1980 grazie al ruolo del protagonista nel film American Gigolò consacrandosi come nuovo sex symbol di quegli anni. Impossibile dimenticare i personaggi che l’hanno reso celebre e in alcuni film non sono mai stati dimenticati e non lo saranno mai, come in Pretty Woman con Julia Roberts, o nel film thriller Schegge di paura o citiamo un film cinematografico più recente L’incredibile vita di Norman dove ha vestito i panni del protagonista. Premi, riconoscimenti, numerose candidature, la carriera di Richard Gere non può essere messa per iscritto in poche righe.

La sua carriera è piena ma anche sotto il lato sentimentale l’attore ha avuto una vita ricca con diversi matrimoni alle spalle. Ma chi è la sua attuale moglie? Una Donna bellissima e molto più giovane di lui.

Chi è la moglie di Richard Gere: ha 34 anni in meno all’attore

Dal suo debutto negli anni settanta la carriera di Richard Gere ha spiccato il volo e oggi è uno degli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico mondiale. Come abbiamo anticipato in alto anche la sua vita privata è stata ricca con diversi matrimoni alle spalle.

Nel 1991 l’attore ha sposato la modella Cindy Crawfort e nel 1995 divorziano. Qualche anno più tardi si sposa con l’attrice Carey Lowell, dalla quale ha avuto un figlio nato nel 2000, Homer James Jigme Gere. Nel 2016 la coppia divorzia. Dopo due anni l’attore è nuovamente convolato a nozze: sapete chi è la sua attuale moglie?

Nel 2018 Richard Gere si è sposato con Alejandra Silva, responsabile delle relazioni esterne. L’attore e la moglie sono diventati genitori di due bambini, il primo nato nel 2019, Alexander e il secondo nel 2020, rendendolo padre a 70 anni. La moglie dell’attore è molto più giovane, è nata nel 1983 e anche lei ha un primo figlio avuto da un precedente matrimonio. E’ una donna bella ed elegante e insieme sono una bellissima coppia.