Protagonista assoluto a Uomini e Donne, avete visto il profilo Instagram di Marco? Ecco come trovare sui social il corteggiatore.

È arrivato da poco nel parterre del trono Over di Uomini e Donne, ma non ha perso tempo nel farsi notare. Parliamo di Marco, uno delle new entry del programma targato Maria De Filippi. Programma nel quale Marco è approdato per conoscere Ida Platano, con cui ha iniziato una frequentazione. Quello che il cavaliere non si aspettava, però, è che nella sua nuova conoscenza si inserisse un ‘fantasma’ del passato: Riccardo!

Da quanto il cavaliere pugliese è tornato in studio, infatti, Ida non è rimasta affatto indifferente. È chiaro che la dama bresciana provi ancora qualcosa di forte per il suo ex… ma Marco? In attesa di scoprire come andrà a finire tra di loro, ecco una curiosità per voi: come trovare il cavaliere su Instagram!

Uomini e Donne, come trovare Marco su Instagram: tutto sul corteggiatore di Ida

37 anni, della provincia di Milano, Marco lavora come operaio elettro-meccanico ed ha una grande passione per lo sport: è, infatti, anche un personal trainer. Dopo un lungo periodo da single, Marco ha deciso di mettersi in gioco proprio nella trasmissione di Canale 5 e, nello specifico, di iniziare una conoscenza con Ida. Tra loro sembrava procedere tutto bene: sono stati anche beccati a baciarsi in un locale a Brescia! A quanto pare, però, Ida non ha mai dimenticato del tutto il suo ex Riccardo Guarnieri… In attesa di scoprire come si concluderà questo triangolo, essendo queste le ultime puntate della stagione, scopriamo di più su Marco.

Come accade per tutti i protagonisti del dating show di Canale 5, i telespettatori sono curiosi di spulciare il profilo Instagram di Marco… ed eccolo per voi! Il cavaliere si chiama Marco Alabiso e su Instagram potrete trovarlo col nick name “lancillotto85”. Ecco uno degli scatti che potrete trovare sul suo canale:

Non ci resta che attendere per scoprire nel dettaglio tutte le novità del trono più famoso della tv. A voi piacciono Ida e Marco insieme, o credete nel ritorno di fiamma con Riccardo?