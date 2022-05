Quando inizia Battiti Live 2022: conduttori, location e curiosità sulla nuova edizione dello show musicale più atteso dell’estate.

Non è estate senza Battiti Live! E, anche quest’anno, l’evento musicale tornerà in scena, portando le hit più amate della stagione nelle piazze della Puglia. Si, perché a differenza degli ultimi due anni, lo show tornerà a svolgersi in varie località della splendida regione meridionale. In particolare, Battiti Live sarà ospitato da tre comuni pugliesi, Bari, Gallipoli e Trani. Ma quando inizia lo show e chi ci sarà a condurre?

In seguito vi sveleremo le risposte a queste ed altre domande sulla nuova edizione di Battiti Live. Pronti a ballare al ritmo delle hit più ascoltate del momento?

Battiti Live 2022, quando inizia e chi sono i conduttori: tutto sulla nuova edizione

La lista dei cantanti che parteciperanno alle serate di Battiti Live non è stata resa ancora nota, ma come sempre ci saranno gli artisti più ascoltati del momento. Sul palco ascolteremo dei veri e propri tormentoni… ma chi presenterà gli artisti che si esibiranno nella splendidi cornici pugliesi? Ebbene si, per il sesto anno consecutivo ci saranno ancora loro, Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Come si legge su TV Blog, è stata confermata anche la presenza di Mariasole Pollio, che affiancherà i conduttori in questo viaggio nella musica.

Per quanto riguarda la messa in onda, non è stata ancora annunciata la data ufficiale di inizio, ma secondo TV Blog, lo show partirà nel mese di luglio, sempre su Italia Uno. Come sempre, si potrà seguire la serata anche in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv. Non conosciamo neanche il numero esatto delle puntate, ma ci auguriamo che siano tante per poter ballare e cantare per tutto il corso della stagione più calda!

Pronti a scatenarvi con le hit più famose del momento? Noi non vediamo l’ora! Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti e le news sulla nuova edizione di Battiti Live.