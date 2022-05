X Factor 2022, ecco chi sarà il terzo giudice: è stato una rivelazione a Sanremo

Continuano i preparativi per la prossima edizione di X Factor: ufficializzato in queste ore il nome del terzo giudice del talent di Sky Uno.

Il pubblico di X Factor attende con trepidazione la nuova edizione del talent in onda dal 2008 su Rai 2 e dal 2011 su Sky. In questi anni si sono susseguiti alla guida del programma conduttori amatissimi come Francesco Facchinetti, Alessandro Cattelan, che di recente abbiamo visto al timone dell’Eurovision Song Contest, e Ludovico Tersigni. Un altro ruolo fondamentale però lo hanno sempre avuto i giudici.

In queste ultime settimane, con grande gioia dei fan, erano stati resi noti i nomi dei primi due personaggi famosi che assumeranno questa funzione. Il primo è quello di Fedez, vecchia conoscenza dello show, che torna così dopo 4 anni al posto di Emma Marrone.

Il secondo è quello di una new entry assoluta: stiamo parlando di Ambra Angiolini, ex reginetta di Non è la Rai diventata un’attrice di grandissimo successo in Italia. In queste ore la produzione di X Factor ha divulgato sulle pagine ufficiali della trasmissione il nome di colui che sarà il terzo giudice, vediamo di chi si tratta!

Spunta il nome del terzo giudice di X Factor: è proprio lui!

L’artista che vedremo cimentarsi per la prima volta nella giuria del talent targato Sky è il milanese Dargen D’Amico, all’anagrafe Jacopo d’Amico, che all’ultimo Festival di Sanremo ha portato il brano Dove si balla classificatosi al nono posto.

Una voce autorevole nel campo musicale, visto che il cantautore e produttore meneghino è stato anche membro in passato della giuria di Area Sanremo. Con i suoi immancabili occhiali da sole è stato sicuramente uno dei cantanti che maggiormente hanno attirato l’attenzione durante la kermesse ligure condotta da Amadeus.

Ancora nessuna certezza riguardo al quarto giudice: in base a quanto si vocifera, dovrebbe trattarsi ancora una volta del cantautore e produttore discografico Manuel Agnelli, già collaudatissimo per un’esperienza del genere. Ricordiamo infatti che è stato proprio il leader degli Afterhours a scegliere e seguire i Maneskin nel loro percorso a X Factor anni fa.

Cosa ne pensate? A noi sembra un ingresso fantastico quello di Dargen D’Amico!