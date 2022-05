Uomini e Donne, finisce male per la coppia: “A volte è inquietante”, storia conclusa per sempre; cosa è accaduto nello studio della trasmissione di Canale 5.

Manca poco al termine di questa stagione di Uomini e Donne: vedremo nuove coppie formarsi prima del consueto stop estivo? Non è certo il caso della coppia di cui vi parleremo oggi, che, invece, ha deciso di mettere un punto fermo alla loro storia.

Una storia che sembrava essere iniziata con tutti i buoni propositi, ma qualcosa ha rotto la magia… Scopriamo cosa è successo.

Uomini e Donne, finisce male per la coppia nata in studio: frequentazione conclusa

“Caratterialmente non riesco tanto a trovare un punto di incontro, a volte è anche un po’ inquietante, mi mette un po’ di agitazione.” Con queste parole, Gemma Galgani ha commentato la sua frequentazione col signor Maurizio, un cavaliere arrivato da poco nel parterre di Uomini e Donne. “Ieri sera hai cercato di baciarmi due volte e in quel momento non ho sentito nulla… Il tuo approccio è stato abbastanza forte, ma io non ho provato trasporto nei tuoi confronti. Non posso mentire a me stessa e far finta che mi sia piaciuto, non sarei leale.” Maurizio, però, non è affatto d’accordo con le parole della dama torinese.

“Tu sei una donna estremamente complicata, è difficile starti dietro“, replica Maurizio, smentendo la versione della dama. Il cavaliere nega di aver avuto un approccio particolarmente fisico nei suoi confronti: “Hai assolutamente equivocato, non c’è stato nessun tentativo di bacio, vedo che tu esageri. Interpreti le cose a modo tuo“.

Secondo Gianni Sperti, a Gemma non interessa Maurizio ed è per questo che trova “scuse” per chiudere la frequentazione. Quel che è certo è che, dopo un battibecco molto acceso andato avanti per circa mezz’ora, i due hanno deciso di mettere un punto fisso alla loro frequentazione. Niente lieto fine per Gemma Galgani neanche in questa stagione del programma: la ritroveremo a settembre pronta a nuove conoscenze? Noi ce lo auguriamo!