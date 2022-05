Beautiful anticipazioni americane: Finn è miracolosamente vivo, ma come ha fatto a salvarsi? Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap americana.

Quello che era solo un sospetto dei telespettatori di Beautiful si è rivelato realtà. Un splendida realtà: Finn è ancora vivo! Un vero e proprio caso di ‘resurrezione’, come già avvenuto varie volte nella soap americana: il medico, infatti, era stato dichiarato morto e tutti erano distrutti per la sua scomparsa. Cosa è successo davvero?

Abbiamo spiegato più volto che Finn era stato dichiarato morto dopo essere stato colpito dalla sua stessa madre, Sheila Carter. La donna gli ha sparato per errore: la sua intenzione era colpire Steffy. Ma come è possibile che Finn sia riuscito a sopravvivere? Scopriamo tutti i dettagli.

Beautiful anticipazioni americane: Finn è vivo, ecco come ha fatto a sopravvivere

Una splendida notizia per i fan di Beautiful: Finn è vivo! La notizia della scomparsa del medico aveva letteralmente gettato nello sconforto i telespettatori della soap: nessuno si era rassegnato a dire addio all’amatissimo personaggio. E avevano ragione! Il marito di Steffy è riuscito a sopravvivere. Ma come? Ricordiamo che dopo la sparatoria, il corpo del dottor Finnegan non è apparso più in scena, se non quando è stato trasportato in ospedale in barella. Successivamente, la notizia del decesso: cosa è accaduto dopo?

Ebbene, i sospetti dei fan erano più che giusti: dietro il ‘miracolo’ c’è Li, la madre adottiva di Finn. Come riporta il TV Soap, la donna, anche lei medico, si è presa cura del figlio di nascosto, trasferendolo in un altro posto. In pronto soccorso, infatti, Li aveva appreso che i medici erano riusciti ad ottenere un debole battito, ma senza attività cerebrale. Questo, però, è bastato a Li per non mollare e tentare di salvare il figlio: ha falsificato il certificato di morte e si è presa cura di lui, riuscendo nel suo intento. Finn, al momento, è ancora privo di coscienza, ma ben presto si riprenderà… Come mai Li ha tenuto tutto nascosto?

Questo è ancora da scoprire, ma non si esclude che la donna sia rancorosa anche nei confronti di Steffy. In effetti, i problemi per Finn sono iniziati proprio quando si è legato alla figlia di Ridge Forrester… Non ci resta che attendere le prossime news: ne vedremo delle belle!