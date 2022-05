Belen Rodriguez era solo una bambina in questa foto: quasi irriconoscibile; ecco com’era la famosa showgirl da piccola.

È una delle showgirl più amate ed apprezzate del nostro Paese e non ha certo bisogno di presentazioni. Attualmente al timone de Le Iene al fianco di Teo Mammucari, Belen Rodriguez può contare su una vera e propria schiera di fan, che la seguono e la supportano da ormai tantissimi anni. Quando è arrivata in Italia era giovanissima: aveva circa 20 anni quando è approdata nella nostra penisola, dove ha realizzato il sogno di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Ma avete mai visto Belen com’era da bambina?

Grazie a Instagram, è possibile scoprire la versione ‘mini’ della meravigliosa showgirl. È lei stessa a condividere spesso foto ricordi del passato, ma non solo: sul profilo della sua mamma Veronica Cozzani troverete tantissimi scatti del passato dei suoi piccolo Rodriguez. Curiosi di vedere com’era la piccola ‘Belencita’? Date un’occhiata.

Belen Rodriguez, l’avete mai vista da bambina? Meravigliosa sin da piccola

Sono sempre di più i personaggi famosi che, attraverso i social, condividono con i fan alcune foto ricordo del passato. In questo caso, si tratta di uno scatto pubblicato sul suo canale Instagram un po’ di tempo fa dalla mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani. La mamma dei Rodriguez è solita rispolverare il cassetto dei ricordi e condividere con i fan i suoi ‘piccoli’ Belen, Cecilia e Jeremias. In questo caso, vi mostriamo la versione in miniatura di Belen. Date un’occhiata:

Eh si, la showgirl argentina è sempre stata bellissima e, tra i commenti, in molti notano più di una somiglianza: c’è chi rivende in ‘Belencita’ la piccola Luna, la figlia nata dalla storia con Antonino Spinalbese. C’è chi, invece, trova che Belen da piccola sia simile al piccolo Santiago, il suo primogenito nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Una cosa è certa: Belen da piccina era incantevole, proprio come lo sono i suoi bambini. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social?