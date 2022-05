“Perché sono stupida!”: Dolcenera, il rimorso per la sua decisione

A distanza di anni, Dolcenera ha parlato del suo grande rimorso per l’incredibile decisione presa: “Perché sono stupida”, cos’è successo.

Vi è mai capitato di fare delle scelte di cui col senno di poi vi siete amaramente pentiti? A Maria De Filippi, si! Ricordate quando, alcuni anni fa, la padrona di casa di Amici ha raccontato di provare un grande rimorso per un talento “scartato” dalla scuola? Badate bene, però: la regina di Mediaset non è affatto l’unica ad avere preso una scelta di cui si è pentita.

La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: Dolcenera! Avete seguito anche voi le avventure dell’amatissima cantante a The Band, il nuovo programma di Carlo Conti? Noi non ce ne siamo persa nemmeno una: è davvero magica! A distanza di qualche giorno dall’attesissima finale del programma, la bella Emanuela si è raccontata ampiamente a Fanpage e si è lasciato andare ad una confessione che nessuno avrebbe mai immaginato! “Sono una cretina”, ha detto Dolcenera, descrivendo la decisione presa diversi anni fa e che, ancora adesso, le provoca grande rimoso.

Grande rimorso per Dolcenera: la decisione di cui si è pentita

Una lunghissima intervista, quella a cui si è lasciata andare Dolcenera a Fanpage durante la quale non ha potuto fare a meno della sua carriera musicale. Ha ripercorso tutti i momenti salienti della sua vita lavorativa, la bellissima Emanuela Trane, non perdendo, però, occasione di poter raccontare qual è stata quella decisione che, ancora oggi, le provoca grande rimorso. “Sono una cretina”, ha detto. Sapete, però, di che cosa stiamo parlando?

“È una cosa che io non ho mai fatto”, ha rivelato Dolcenere a Fanpage, spiegando il motivo della sua “menzione” con Lewis. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, infatti, sembrerebbe che il cantante non sia stato scelto a caso, ma perché ha dei punti di contatto con lei e “rischia” sempre alternando voce e piano. Una scelta musicale che, a quanto pare, alla bella Emanuela piace molto e che lei non ha mai voluto fare. “Baglioni mi diceva che avrei dovuto farlo anche io”, ha spiegato. “Mi piace intripparmi nei suoni e nei mondi musicali e così non ho mai messo in evidenza la mia vera essenza, l’anima”, ha concluso.

Chi l’avrebbe mai detto?