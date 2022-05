Ida Platano presto in tv ma non a Uomini e Donne: dove la vedremo, clamorosa novità per la dama del trono Over.

È una delle protagoniste assolute del trono Over di Uomini e Donne. Da ormai diversi anni, il pubblico si appassiona alle vicende sentimentali di Ida Platano, la dama di origini siciliane che gestisce un salone di parrucchieri a Brescia, dove vie. Il ‘presunto’ ritorno di fiamma con il suo ex Riccardo Guarnieri sta tenendo incollati alla tv i telespettatori nelle ultime settimane, ma attenzione: presto vedremo Ida in un altro programma tv!

Proprio così, l’amatissima dama di Uomini e Donne sarà ospite in un’altra trasmissione televisiva di gran successo. È la prima volta in assoluto che vedremo Ida in un programma che non sia quello di Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli.

Splendida notizia per i fan di Ida Platano: la dama di Uomini e Donne approda in un famoso programma tv

Sarà davvero finita qui tra Ida e Riccardo? Nella puntata di Uomini e Donne in onda ieri, tra i due protagonisti del trono Over sono volate parole durissime. I due ex si erano riavvicinati dopo essersi rivisti in studio, arrivando al punto di uscire a cena insieme. L’incontro, però, è finito male e tra Ida e Riccardo sono riemersi i dissapori e le incomprensioni che hanno sempre caratterizzato la loro relazione. Siamo giunti davvero al capolinea? A rispondere a questa domanda potrebbe essere proprio Ida, tra qualche giorno, in tv! Di cosa parliamo?

Tenetevi forte, perché per la prima volta in assoluto Ida sarà ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo! La dama si racconterà a cuore aperto nel talk show di Canale 5 e siamo certi che si parlerà anche dell’infinito tira e molla con Riccardo. Come annunciato sui social ufficiali della trasmissione, l’intervista della Platano sarà trasmessa nella puntata di sabato, 28 maggio 2022.

Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5, a partire dalle ore 16 e 30, per goderci questa nuova, ricchissima, puntata di Verissimo. Voi la seguirete?