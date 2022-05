Amici, colpo basso per Maria De Filippi: questa proprio non se l’aspettava

Durissimo colpo basso per Maria De Filippi e la sua seguitissima trasmissione Amici: questa proprio se non l’aspettava, cos’è successo.

È pronta a salutare il suo pubblico, Maria De Filippi! Terminata la ventunesima edizione di Amici, la regina di Mediaset si appresta a chiudere questa incredibile stagione televisiva tra qualche giorno, quando andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e donne.

Conduttrice di un certo calibro e colonna portante di tantissimi programmi di successo, Maria De Filippi è tra le stelle indiscusse del piccolo schermo nostrano. Non tutti, però, sembrerebbero essere d’accordo con alcune scelte che vengono fatte nelle sue trasmissioni. Qualche mese fa, infatti, la conduttrice è stata la protagonista di un vero e proprio colpo basso. E, badate bene, non è stata la sola. A finire nel “mirino”, infatti, è stato uno dei suoi più seguiti programmi: Amici! Nel bel mezzo della fase serale del talent, un volto che conosce molto bene la padrona di casa si è lasciato andare ad un commento, che descrivo appieno la sua opinione, che non è assolutamente passato inosservato. Ecco cos’è successo.

Colpo basso per Maria De Filippi: c’entra Amici, cos’è successo

La fase finale di questa ventunesima edizione di Amici ha regalato delle esibizioni pazzesche! Tra cover ed inediti, ciascun cantante ha dimostrato di avere un talento innato e di avere tutte le carte in regola per scalare le vette di ciascuna classifica musicale. Non tutti, però, sembrerebbe essere d’accordo. Ad essere fortemente criticata da un volto, tra l’altro, che ha proprio lavorato nel talent di Maria De Filippi, è stata la scelta di alcuni cantanti ad inserire delle proprie barre in testi di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. “Scrivete su musiche originali, vostre (se siete in grado), così evitate confronti imbarazzanti”, ha detto in un lungo post su Fb. Sapete di chi parliamo? Proprio di lui: Luca Jurman. Colpo basso, quindi, per Maria De Filippi ed Amici!

Non è affatto finita qui! Oltre a “criticare” questa scelta dei cantanti d’oggi di inserire del proprio in vecchi capolavori, Luca Jurman ha definito abominevole coloro che assecondano queste scelta, definendo i loro autori come dei veri geni. “Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv, invece di fare educazione e divulgazione della vera arte, sta creando la sua estinzione!”, ha scritto ancora l’ex professore di canto di Amici.

Cosa ne pensate di questo sfogo di Luca Jurman?