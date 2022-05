Cosa prevede il menù di Carlo Cracco a Portofino: ecco quanto costa mangiare nel suo ristorante

Aperto a luglio del 2021, il ristorante di Carlo Cracco a Portofino è un luogo dalle atmosfere magiche: sapete quanto costa mangiare lì?

Una delle mete estive più rinomate della nostra bella Italia è certamente la splendida riviera ligure. Autentico gioiello della penisola, questo luogo incantevole attira ogni anno migliaia di turisti. Dall’estate dello scorso anno, vi è poi un motivo in più che la rende assolutamente irresistibile.

Stiamo parlando del ristorante del celebre chef Carlo Cracco, personaggio televisivo amatissimo e professionista di grande fama nel settore. E’ stato inaugurato a Portofino un anno fa proprio dove un tempo sorgeva il Pitosforo, storico locale frequentato da star internazionali come Rita Hayworth, Marcello Mastroianni, Naomi Campbell.

Nel 2018, però, il proprietario Marco Vinelli fu costretto a chiudere e neanche il tentativo di riaprirlo come pizzeria diede frutti. Così, ha avuto l’intuizione di affidarsi ad uno chef dalla fama indiscussa come Cracco, che potesse ridare linfa al progetto.

E così è stato: dall’alto della sua esperienza, Cracco ha pensato di offrire un menu essenziale, con pochi piatti esclusivamente a base di pesce e verdure proprio per far sì che il prodotto sia esaltato al massimo dalla freschezza. Oltre alle migliori pescherie del posto, il ristorante si serve di un orto sul monte, dove vengono raccolte le erbe aromatiche che danno quel tocco in più alle ricette.

Scopriamo quali sono alcuni dei piatti del menù e quanto costa una degustazione!

Carlo Cracco, conoscete il costo di un menù degustazione al suo ristorante a Portofino? Ecco la cifra

Tra i piatti previsti nel menù troviamo l’Insalata Russa Caramellata, il Corzetto di Tuorlo d’Uovo Marinato, il Risotto alla triglia con riduzione di birra e prebuggiun, l’Aragosta con burro alla lavanda, la Cotoletta di pesce alla portofinese, il Semifreddo al basilico. Per quanto riguarda i vini, c’è un’ampia scelta: liguri o di altre zone d’Italia oppure francesi, ma tutti di altissimo livello. Cracco ha affidato la gestione dello staff in questo spazio ligure a Mattia Pecis, suo collaboratore già nei locali a Milano.

Sul sito internet dello chef pluristellato si possono acquistare i voucher del menu degustazione Cracco Portofino 2022. Ebbene, almeno sul web, il prezzo a persona è di 220 euro e online è possibile comprare fino a 4 voucher comprendenti 5 portate più i vini.

Posto decisamente incantevole e pietanza invitanti: la ricetta del successo è servita!