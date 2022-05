“Ho rifiutato GF Vip e Isola”: perché è lontano dalla tv ormai da anni

Ha smesso di condurre programmi da oltre 15 anni e al Corriere della Sera ha raccontato di aver detto di no al GF Vip e a L’Isola dei Famosi.

E’ stato per molti anni un volto popolarissimo del piccolo schermo e ancora oggi è ricordato con grande affetto dal pubblico per la sua professionalità, la sua simpatia ed il suo garbo. Eppure, nonostante un’eccellente carriera, ad un certo punto, nel 2006, qualcosa si è rotto e lui non è più apparso in tv. Almeno nelle vesti di conduttore.

Stiamo parlando di Claudio Lippi che, dopo aver lavorato nella squadra di Buona Domenica per ben 11 anni, non è più stato al timone di nessuna trasmissione. Intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato cosa è successo in questi 16 anni lontano da quello che è stato il suo mestiere per tanto tempo. E perché lasciò il programma domenicale targato Mediaset.

Al celebre quotidiano ha rivelato che le proposte non gli sono mancate, ma quelle ricevute le ha rifiutate: “Proposte che ho rifiutato? L’isola dei famosi e il Grande Fratello. Ma mi creda, non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi”.

Ha spiegato di non ritenere adatte a lui le dinamiche tipiche dei reality come le liti e le rivalità: “Non fa per me. Senza contare che io ho quattro bypass addosso”. Ma cosa lo ha portato lontano dalla tv? E’ stato lui stesso a rivelare cosa accadde.

Claudio Lippi, il motivo del suo addio alla conduzione: cosa successe a Buona Domenica

Non tutti lo ricorderanno, ma a quell’epoca ci fu una tremenda lite in studio tra Vittorio Sgarbi e Rocco Casalino e Lippi non ebbe modo di intervenire nella discussione come invece era previsto. Perciò si allontanò dallo studio. Sempre al Corriere raccontò: “Il martedì successivo sono stato processato con l’accusa di screditare gli autori. Per cinque puntate gli altri autori hanno cercato di impormi il modo in cui dovevo comportarmi. Un autoritarismo inaccettabile: se non posso esprimere le mie idee allora me ne vado”.

Nella stessa intervista di allora espresse tutto il suo disappunto per certe dinamiche non consone alla domenica pomeriggio: “Buona domenica è diventata un ring di nome e di fatto. Non posso condividere una televisione spazzatura fatta di parolacce e bestemmie allo scopo di fare audience”. Su Paola Perego che allora conduceva la trasmissione raccontò: “Da lei non ho mai avuto alcun cenno, né di assenso né di dissenso”.

A voi piacerebbe che il bravissimo Claudio tornasse in tv?