Michele Morrone si è fidanzato con un volto noto di Canale 5: di chi si tratta; è un personaggio amatissimo dal pubblico.

Michele Morrone è uno degli attori più amati del momento. Grazie al ruolo di Massimo Torricelli in 365 giorni ha raggiunto una straordinaria popolarità in tutto il mondo: il suo canale Instgram ha superato i 15 milioni di followers. Ma in molti si chiedono: l’affascinante attore pugliese è single o fidanzato?

Ebbene, la risposta sembra essere ‘si’ e con qualcuno che conosciamo benissimo. Nei giorni scorsi, l’attore ha condiviso una storia su Instagram proprio con lei e, sul web, sono circolate diverse foto in cui si vede la coppia mano per la mano, in giro per Pescara. Curiosi di scoprire chi è la fortunata? Vi diamo un piccolo indizio: è una delle ex allieve della scuola di Amici più amate di sempre.

Michele Morrone si è fidanzato con un amatissimo volto di Amici: ecco chi è

Sono stati già insieme in passato, ma la loro storia era finita nel 2019, per motivi che non sono stati resi noti. Ora, però, sembra essere tornato il sereno. A testimoniarlo è stato uno scatto condiviso proprio da Michele Morrone, per la prima volta, sul suo canale social: i due sono insieme, vicini, in primo piano. Ma chi è lei?

Si tratta di uno dei volti più amati di Amici di Maria De Filippi, in passato concorrente e oggi ballerina professionista del talent show. Proprio lei, Elena D’Amario, che non solo è stata taggata nel selfie di Michele, ma i due sono stati anche ‘paparazzati’ insieme per le vie di Pescara. Le foto apparse sul web lasciano poco spazio ai dubbi: i due camminano mano nella mano, a dimostrazione del fatto che non si tratta di una semplice amicizia. Al momento, però, specifichiamo che non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

E voi, cosa ne pensate di questa coppia? Vi piacciono Michele ed Elena insieme?