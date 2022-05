La nuova vita di Loredana Lecciso: niente più tv, ecco cosa fa adesso

Compirà 50 anni a breve e sembra voler dare alla sua vita una grande svolta: Loredana Lecciso da tempo non appare in tv, sapete cosa fa adesso?

Sono passati circa vent’anni da quando Al Bano, reduce dal matrimonio naufragato con Romina Power, ha aperto un nuovo capitolo della sua vita accanto a Loredana Lecciso. Un’unione chiacchieratissima soprattutto negli anni Duemila, nata grazie al fatto che Cristel e Romina Junior frequentavano la stessa scuola di Brigitta, prima figlia della bionda showgirl.

Anche Loredana infatti era già stata sposata: il suo ex marito è l’imprenditore Fabio Cazzato, proprietario di Canale 8, emittente locale pugliese in cui lei lavorava come giornalista all’inizio della sua carriera.

Diventata nota a livello nazionale con l’inizio della storia con Al Bano, la Lecciso ha partecipato per anni a diversi programmi tv, anche insieme alla sorella gemella Raffaella, destando sempre grande interesse da parte del pubblico. Da tempo però non la si vede in onda e molti si staranno chiedendo a cosa si sta dedicando. E’ stata lei stessa a rivelarlo al settimanale Grand Hotel.

Loredana Lecciso assente dalla tv: indovinate cosa fa adesso

Nell’intervista, la compagna di Carrisi ha raccontato di aver cambiato vita e di essere dedita soprattutto ai figli. “Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano”. Ha poi rivelato di essere impegnata con la creazione di una linea di abbigliamento.

Riguardo al suo ruolo di madre, Loredana ammette: “Per certi versi è più impegnativo adesso. Prima tendevo a delegare parecchio le mansioni di madre e in questo ho sicuramente sbagliato. Ma adesso seguo tutto ciò che fanno, forse anche troppo”.

Un cambiamento drastico, quindi, che quasi nessuno forse si aspettava. Pensate sia finita qui? Niente affatto! “Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”, ha aggiunto.

Se qualcuno sperava di ritrovare Loredana in programmi come il GF Vip o L’Isola dei Famosi, dovrà quindi mettere da parte questo sogno. A quanto pare, queste proposte le sono già arrivate e lei ha risposto con un ‘no’. E sembra per il momento non esserne per nulla pentita.

Avreste mai immaginato una svolta del genere per Loredana?