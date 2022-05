Chiara Ferragni, arriva lo spoiler: come si chiamerà il figlio di sua sorella

Chiara Ferragni spoilera come si chiamerà il figlio di sua sorella: è stato del tutto inaspettato, avete visto anche voi cosa ha detto?

Dopo essere diventata mamma per la seconda volta poco più di un anno fa, Chiara Ferragni è pronta a diventare zia: sua sorella Francesca è incinta! Una notizia davvero fantastica, accompagnata da un’altra ancora più splendida, e che ha rallegrato le famiglie dei diretti interessati.

È da quando ha scoperto di stare diventando zia che Chiara Ferragni non vede l’ora di conoscere suo nipote. D’altra parte, il legame con sua sorella è talmente intenso e speciale che è più che scontata una tale euforia. Le tre sorelle Ferragni, infatti, si amano davvero alla follia. E non hanno mai perso occasione di poter dimostrare quanto l’una sia il sostegno e il supporto dell’altro. Ce l’hanno confermato le dirette interessate nel giorno destinato al “baby shower” del figlio della giovanissima Francesca. A proposito, sapete che – proprio in quest’occasione – Chiara ha “spoilerato” come si chiamerà il figlio di sua sorella? Ecco cos’è successo.

Chiara Ferragni rivela come si chiamerà il figlio di sua sorella

Molto probabilmente sarebbe dovuta essere una sorpresa per tutti i suoi fan, ma non è stato affatto così. Nel giorno del baby shower del figlio di sua sorella, Chiara Ferragni ha svelato anticipatamente il suo nome. Un vero e proprio “spoiler”, quindi, e che sottolinea quanto l’imprenditrice digitale sia davvero spontanea in tutto quello che fa. A questo punto, siamo certi che anche voi vi starete ponendo la stessa domanda: come si chiamerà il baby Ferragni?

Dopo il piccole Leone, un altro fiocco azzurro si aggiunge alla famiglia Ferragni. La giovanissima Francesca, infatti, è in attesa di un maschietto. Non sappiamo per quando è previsto il parto, ma dato il pancino sembrerebbe che il termine sia davvero prossimo. Siete curiosi di scoprire il nome del bebè? Ci ha pensato Chiara Ferragni a svelarlo. “Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato nuovo”, ha detto l’influencer leggendo una missiva destinata alla coppia, ma anche al suo nipotino.

Il baby Ferragni, quindi, si chiamerà Edoardo, da qui il diminutivo “Edo”. Vi piace? A noi tantissimo!