Federica Panicucci, la notizia fa gioire i fan: finalmente è ufficiale!

I fan di Federica Panicucci possono esultare: la notizia che riguarda la conduttrice di Mattino 5 è stata finalmente resa ufficiale!

L’estate ormai è vicinissima e, come ogni anno, terminato il mese di maggio la maggior parte dei programmi televisivi saluta il pubblico con la promessa di ritrovarsi a settembre. Per quanto riguarda Mattino 5, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, Bubino Blog aveva lanciato un’indiscrezione secondo cui tale contenitore della fascia mattutina targata Mediaset avrebbe potuto andare in onda ancora per un po’.

Ora, dai profili ufficiali dell’azienda arriva finalmente la conferma: la trasmissione andrà in onda fino a venerdì 24 giugno, sempre in diretta. Una decisione presa sicuramente alla luce dei soddisfacenti ascolti che i due conduttori sono riusciti ad ottenere, spesso con uno share del 20%.

Ovvio, quindi, che siano stati riconfermati anche a settembre. La formula del programma, con lo spazio dedicato alle news di Vecchi e quello dedicato ai reality, come il GF Vip e L’Isola dei Famosi, ed altri argomenti più leggeri, sembra proprio essere quella vincente. L’annuncio di Mediaset ha anche riguardato un’altra importante conferma. Vediamo di cosa si tratta!

Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi fino a giugno: cosa accadrà dopo

Come si legge nel post, a partire da lunedì 27 giugno in quella fascia oraria tornerà su Canale 5 Simona Branchetti con Morning News, la versione estiva del programma. Dopo il buon riscontro della scorsa estate, la rete ha deciso di riproporre al timone la bionda giornalista.

Ma come si organizzerà la concorrenza? Ebbene, a questo proposito possiamo dire che su Rai1 fino alla fine di giugno nelle stesse ore andrà in onda fino alle ore 10 il TGUnoMattina, che si concluderà ogni giorno alle 10 e che vedrà ogni mattino un volto del telegiornale diverso. Su Rai2, invece, Storie Italiane di Eleonora Daniele sarà sostituito da Uno Mattina Estate.

Una grande soddisfazione per la Panicucci e Vecchi: la prima conduce Mattino 5 ormai dalla stagione 2009/2010, mentre il secondo è subentrato nel 2016/2017 andando a sostituire Federico Novella.

I telespettatori potranno quindi godersi ancora un mese questa amatissima coppia televisiva.