Secondo posto ad Amici 12: com’è oggi? Con questo look farete difficoltà a riconoscerla

Si è classificata al secondo posto ad Amici 12, ma com’è oggi? Con questo look farete difficoltà a riconoscerla: eccola qui.

A distanza di ben 21 anni dalla messa in onda della sua primissima edizione, Amici continua ad essere uno dei talent più seguiti dal pubblico italiano. Vero e proprio trampolino di lancio, il programma di Maria De Filippi da la possibilità a tantissimi giovani di poter coltivare la propria passione. E quanti se ne sono alternati tra i banchi di scuola!

La protagonista di questo nostro articolo di oggi su Amici è proprio lei: Greta Manuzi, nonché giovanissima cantante che si è classificata al secondo posto durante Amici 12. Ricordate la sua voce e la sua grinta? Dopo il talent, seppure la mancata vittoria, la Manuzi ha cavalcato l’onda del successo. Ed ancora adesso, a distanza di anni dalla sua partecipazione, continua a coltivare la sua passione per il canto. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: avete visto com’è diventata oggi? Siamo riusciti a rintracciarla sui social e non abbiamo potuto fare a meno di constatare il suo incredibile cambio di look. Ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa, state tranquilli: farete difficoltà a riconoscerla!

Secondo posto ad Amici 12, avete visto com’è oggi?

A vincere l’edizione di Amici 12, come ricorderete, è stato proprio Moreno Donadoni. Al secondo posto, invece, è riuscita a classificarsi Greta Manuzi, bravissima e talentuosa cantante. Al terzo ed ultimo, invece, rispettivamente il ballerino Nicolò Noto e la cantante Verdiana. A proposito, però, della bella Manuzi, avete visto com’è cambiata dopo il programma? Il cambio look di questi anni è stato davvero clamoroso: impossibile riconoscerla!

Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che la sua vita dopo il programma di Maria De Filippi non sia affatto cambiata. Ancora ad oggi, infatti, fa la cantante ed insieme al suo gruppo musicale macina sempre più successi. Quello che, invece, è cambiato è proprio il suo look. Ai tempi di Amici, Greta aveva dei capelli rossi cortissimi, oggi invece? Eccola qui:

Con lunghi capelli biondi, talvolta ricci ed altre lisci, Greta è davvero splendida con questo look. Diteci la verità: l’avreste riconosciuta?