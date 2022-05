Belen e Stefano De Martino stanno di nuovo insieme: ma lui vuole precisare una cosa

Belen Rodrigues e Stefano De Martino stanno di nuovo insieme: l’ha confermato il conduttore, ma ha voluto specificare una cosa.

Se ne sono detta di ogni colore su Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ma soltanto adesso è arrivata la conferma: stanno di nuovo insieme. A distanza di anni dal loro matrimonio, dalla loro prima separazione e, soprattutto, dal loro primo ritorno di fiamma, i due sono ritornati a fare una coppia. Come si suol dire? Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, no?

Le voci di un presunto ritorno di fiamma hanno iniziato a fare gola ai loro ammiratori a partire dal Febbraio scorso. Dapprima beccati in un resort felici e spensierati e, dopo qualche mese, in un luogo a loro molto caro, Stefano De Martino e Belen non avevano mai confermato il loro ritorno di fiamma. Certo, le parole dell’argentina a Le Iene ce lo avevano fatto intendere chiaramente, ma il “dietrofront” del conduttore napoletano ci aveva fatto ricredere. A quanto pare, adesso, sembrerebbe che i due non vogliano più nascondersi. E il bel De Martino, nel corso di una sua intervista a Il corriere, ha confermato il ritorno di fiamma con la sua Belen. Cosa ha detto.

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme: lui “gela” tutti, cosa ha detto

“Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”, è proprio con queste esatte parole che Stefano De Martino, dopo diversi mesi, ha confermato di stare di nuovo insieme a Belen Rodriguez. Saranno trascorsi più di due anni dalla loro seconda separazione, eppure sembrerebbe che i due non possano affatto fare a meno uno dell’altro. Che amore!

Seppure la lieta notizia per il loro ritorno di fiamma, però, c’è un’altra che non farà molto piacere ai fan della coppia. In questi lunghi mesi, infatti, si è detto che Stefano e Belen fossero pronti a sposarsi, ma è davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no. Anzi, le parole di De Martino in merito sono chiarissime: “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”.

Noi siamo contentissimi per la coppia e non vediamo l’ora di vedere una loro foto social che ufficializzi ancora di più il loro ritorno di fiamma.