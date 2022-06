Isola dei Famosi, dura punizione per Luca: “Non sei più leader”, cos’è successo al naufrago; il comunicato della produzione.

Le sorprese all’Isola dei Famosi non mancano mai. E, purtroppo per i naufraghi, non sono sempre positive. Nelle puntata del daytime in onda oggi, mercoledì 1 giugno, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato: la produzione ha deciso di togliere il ruolo da leader a Luca Daffrè.

Come accade sempre, il naufrago aveva conquistato la collana da leader dopo aver vinto la prova, nel corso della diretta di lunedì sera. Qualcosa, però, è andato storto e per l’ex di Uomini e Donne è arrivato un provvedimento. La comunicazione è arrivata sulla playa attraverso un biglietto, come accade di consueto in Honduras. Scopriamo i dettagli della decisione e il motivo.

Isola dei Famosi, Luca Daffré non è più leader: punizione per il naufrago

“Lo spirito dell’isola ha l’occhio lungo. Tu Luca, passando del cibo alle tue compagne, hai trasgredito le regole. Per questo motivo, lo spirito dell’isola ha deciso di toglierti il ruolo da leader.” È quanto si legge nel comunicato consegnato ai naufraghi dalla produzione. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, Estefania, Carmen e Mercedesz hanno mangiato un po’ del cibo della ricompensa, pur non avendo vinto. Per questo motivo, tutti i naufraghi sono stati puniti con l’assenza del fuoco per i prossimi giorni. E Luca, in particolare, ha subito un ulteriore provvedimento, essendo stato proprio lui insieme ad Edoardo e Nicolas a passare il cibo alle ragazze.

“Non è stato per trasgredire una regola, l’ho fatto per umanità. Ho visto delle persone in difficoltà e sentivo di dare un pezzo di quello che mi avanzava a delle persone che avevano fame. Non me ne posso pentire e accetto ogni decisione, mi prendo ogni responsabilità”, ha dichiarato Luca Daffré. “Tu sei un leader di natura e il gesto che hai fatto è stato da leader, l’hai fatto per noi”, ha replicato Estefania, che con il resto dei compagni ha tranquillizzato Luca, elogiandolo per il suo altruismo.

Non è dello stesso avviso Lory Del Santo, che non ha gradito il gesto di Luca e degli altri: “Un leader che non rispetta le regole per primo non è un buon leader. Luca ha cercato di farsi amare dal gruppo. Non ha pensato con la testa sua, se avesse pensato con la sua testa non l’avrebbe fatto.”