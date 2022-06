Dimagrisce quasi 200 kg, poi il tragico epilogo dopo Vite al Limite: dramma indicibile

Grazie a Vite al limite dimagrisce quasi 200 kg, ma dopo un po’ dalla fine del suo percorso c’è stato un tragico epilogo: dramma indicibile.

Vite al Limite è uno dei quei programmi che riesce sempre a catturare l’attenzione del suo pubblico, lasciandolo col fiato sospeso fino all’ultimo minuto della sua messa in onda. Quale programma ha questa “particolarità”? Decisamente nessuno!

In onda da circa 10 anni, il docu-reality di Real Time ha visto alternarsi in tutte le sue edizioni delle storie più che drammatiche e trasformazioni sconvolgenti. Non tutti coloro che si sono presentati al cospetto del dottor Nowzaradan hanno avuto, però, un lieto fine. Ci sono stati alcuni pazienti, infatti, che non ce l’hanno fatta. E che, dopo qualche tempo dalla loro partecipazione al programma, sono morti. È l’esempio del protagonista di questo nostro articolo. Grazie al suo percorso in clinica, il paziente del chirurgo iraniano è dimagrito quasi 200 kg, ma qualche tempo dopo la sua rinascita è morto. Un tragico epilogo, quindi. E che ancora adesso lascia l’amaro in bocca.

A Vite al Limite dimagrisce quasi 200 kg, poi il dramma inimmaginabile: è morto

Tutti sono rimasti con gli occhi attaccati allo schermo quando, per la prima volta in assoluto, è andata in onda a Vite al Limite la storia di Henry Foots. Fattosi conoscere dal dottor Nowzaradan per via dei suoi 324 kg, il quarantasettenne del Texas è entrato nella storia del programma per via della sua incredibile trasformazione. Durante il suo percorso a Vite al Limite, pensate, è dimagrito quasi 200 kg. Nemmeno la bella Zsalynn è riuscita ad arrivare a questo numero! Quello che, però, sconvolge ancora di più, è il tragico epilogo di questa storia.

Sembrava che tutto stesse andando per il meglio una volta uscito dalla clinica di Houston, ma circa 18 mesi dal programma Henry Foots è morto. Non sono mai stati svelate con certezze le cause della sua morte, ma a quanto pare gli sarebbe stato fatale un malore durante un suo viaggio in auto.

La notizia della sua morte, da come si può chiaramente comprendere, ha lasciato tutti i suoi ammiratori di sasso.