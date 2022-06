Era la piccola e “fastidiosa” Harriet in Super Vicki: non tutti sanno che dopo il successo l’attrice ha completamente stravolto la sua vita, cosa fa oggi.

Chi è che non mai amato “Super Vicki”, la bambina robot dell’amatissima sitcom? In onda a metà degli anni ’80, la serie tv è stata una di quelle che più ha riscontrato successo. Ed ha fatto compagnia a tantissimi giovani di quel tempo.

Sono trascorsi più di 35 anni dalla primissima messa in onda di Super Vicki, eppure ci sono alcuni dei suoi personaggi che continuano ad essere amatissimi. Tra questi, c’è la sua protagonista indiscussa, di cui vi abbiamo parlato in un nostro articolo di qualche tempo fa, ma anche alcuni dei suoi compagni. Come dimenticare, ad esempio, la fastidiosissima Harriet? Vicina di casa della piccola Vicki, la bambina era innamorata di suo fratello e non perdeva mai occasione di far visita alla sua famiglia. Cosa sappiamo, però, adesso sull’attrice? Forse non tutti lo sanno, ma dopo l’incredibile successo riscontrato, Emily Schulman – è questo il suo nome nella realtà – ha completamente stravolto la sua vita. Sapete che cosa fa oggi?

Cosa fa oggi Harriet di Super Vicki? Ha stravolto la sua vita

Emily Schulman non è affatto la prima ad aver cambiato vita dopo l’incredibile successo. Proprio recentemente, infatti, vi abbiamo parlato di un famoso attore nostrano che, dopo aver preso parte a diverse fiction, film e reality, ha scelto di dire addio a questo mondo per dedicarsi ad altro. Cosa sappiamo, però, sulla fastidiosa Harriet di Super Vicki? Stando a quanto si apprende da alcune notizie trapelate sul web, sembrerebbe che l’attrice abbia completamente cambiato vita nonostante il successo riscontrato con la sitcom degli anni ’80.

Ad oggi, non ci è dato sapere come sia diventata Emily Schulman, ma quello che è certo è che la sua vita è cambiata. Dopo Super Vicki, infatti, ha scelto di abbandonare la carriera artistica e di dedicarsi a tutt’altro. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe che sia diventata un’agente di commercio.

Un cambio di vita davvero clamoroso, non c’è che dire.