E’ Eleven in Stranger Things, ma dove abbiamo già visto l’attrice? Impossibile dimenticarla

La splendida Millie Bobby Brown è l’amatissima ‘Eleven’ in Stranger Things, dove l’abbiamo già vista? Impossibile dimenticarla in queste vesti

Stranger Things è l’amatissima serie Netflix scritta e prodotta da Matt e Ross Duffer. Il 2016 segna l’anno di lancio della serie televisiva statunitense che ha raccolto un seguito davvero pazzesco.

Gli appassionati del genere fantascientifico non hanno certamente potuto perdere una serie di così grande rinomanza, e chi invece non vi era ancora appassionato, ha avuto un motivo per guardare le tre stagioni tutte d’un fiato prima dell’uscita dell’attesissima quarta stagione lanciata lo scorso 27 Maggio 2022.

Stranger Things possiamo dire che rappresenti una delle ‘colonne portanti’ della piattaforma streaming che ha messo sul piccolo schermo una serie televisiva che ha riscosso strabiliante clamore anche dalla critica. Ambientata negli anni ’80, gli attori si ritrovano a vestire i panni di personaggi catapultati nel mondo del ‘Sottosopra’. Una dimensione parallela ed oscura popolata da creature sovrannaturali. Il tutto è incentrato intorno alla misteriosa scomparsa del giovane Will e sull’arrivo nella cittadina (fittizia) dell’Indiana della giovane Undici, o anche conosciuta come Jane Hopper. La bambina è dotata di poteri soprannaturali che si dice scappata dal laboratorio segreto dell’Hawkins National Laboratory.

La serie ha così consacrato attori che son diventati volti noti ed amatissimi sullo schermo. Fra questi è proprio la splendida Jane Hopper o ‘Eleven’ ad aver ottenuto un clamoroso seguito. Eleven (Milly Bobby Brown) è amatissima in Stranger Things, ma sapete dove altro abbiamo visto la meravigliosa attrice? E’ impossibile dimenticarla in queste vesti!

Millie Bobby Brown è ‘Eleven’ nella serie Stranger Things, sapete abbiamo già visto l’attrice?

Classe 2004, oggi ha 18 anni ed alla sola età di 10 anni ha esordito come attrice all’interno della seguitissima serie televisiva Stranger Things dove ha vestito e veste tutt’ora i panni di Eleven. E’ una delle attrici protagoniste all’interno della serie lanciata su Netflix e che dal 2016 è sicuramente tra le più seguite.

Nei panni di Eleven, Millie Bobby Brown ha riscosso un seguito pazzesco. Ci siamo chiesti di più sul privato della bellissima attrice, sapete con chi è fidanzata Millie? Il suo talento le ha permesso di essere ad oggi un volto amatissimo anche in un’altra serie che ha esordito ancora una volta proprio sulla piattaforma streaming a pagamento. Guardate attentamente questo imperdibile scatto, cosa vi dice?

Sì esattamente, Millie Bobby Brown ha vestito i panni della dolcissima Enola nella serie Enola Holmes. La serie lanciata su Netflix nel 2020 ha conquistato i fan che ora scalpitano in attesa di vedere la seconda ed attesissima stagione.

Ma non è tutto perché sono in realtà diversi i ruoli interpretati dalla magnifica Millie Bobby Brown. Sapevate che ha ricoperto un ruolo anche nella seguitissima serie lanciata dalla ABC, Grey’s Anatomy?