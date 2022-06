Stranger Things, i due attori della seguitissima serie tv sono fidanzati nella vita reale: da non credere; il retroscena che non tutti conoscono.

Tutti pazzi per Stranger Things! La prima parte del capitolo 4 della serie tv Netflix ha battuto ogni record di ascolto in pochissimi giorni: i fan non vedono l’ora che sia luglio per seguire gli ultimi due, attesissimi, episodi di questa stagione. In attesa di scoprire cosa accadrà, c’è un’interessante curiosità che riguarda due attori della serie.

In molti si saranno chiesti con chi sono fidanzati i protagonisti dell’amatissimo telefilm e vi abbiamo già parlato del famosissimo compagno di Millie Bobby Brown, l’interprete della protagonista Eleven. Ebbene, oggi vi mostreremo una coppia nata proprio sul set della serie ideata da Matt e Ross Duffer. Curiosi di sapere chi sono i due attori della serie che sono legati nella vita reale? Vi sveliamo tutto!

I due attori di Stranger Things sono fidanzati fuori dal set: lo sapevate?

Forse non tutti lo sanno, ma due attori della serie tv Stranger Things fanno coppia fissa dal 2016. Una storia che, inizialmente, hanno cercato di tenere lontana dai riflettori. Col tempo, però, il loro amore è venuto fuori e i due si sono mostrati insieme anche in eventi mondani e sui red carpet, non nascondendosi più. Di chi stiamo parlando?

Di Charlie Heaton e Natalia Dyer, che nella serie interpretano Jonathan Byers e Nancy Wheeler. Tra i due, il feeling, era nato già ai provini della serie, nel 2016. Ed è proprio per questo che gli sceneggiatori hanno deciso di far scoppiare l’amore tra Nancy e Charlie nella serie drammatica di fantascienza. I due attori sono innamoratissimi e super uniti, nonostante non amino mostrarsi spesso in pubblico o sui social. Se tra Jonathan e Nancy ci sono dei problemi nel corso dell’ultima stagione, tra Charlie e Natalia l’amore va alla grande.

E voi, avete già visto i primi sette episodi della quarta stagione di Stranger Things? Gli ultimi due episodi saranno trasmessi a partire dal 1 luglio. Noi non vediamo l’ora, e voi?