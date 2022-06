Isola dei Famosi, il crollo davanti alle telecamere: non riesce a trattenere le lacrime; cosa è successo in Honduras.

Mancano circa venti giorni al termini di questa accesissima edizione de L’Isola dei famosi. L’ultima puntata del reality show andrà in onda lunedì 27 giugno e i colpi di scena, fino alla fine, non mancheranno. Per i naufraghi non è facile affrontare le ultime settimane sull’isola e, proprio nelle scorse ore, una di loro è crollata in un pianto liberatorio proprio davanti alle telecamere.

Lo sfogo è nato dopo che la concorrente ha ricevuto un comunicato dallo ‘spirito dell’isola’. Una brutta notizia per lei, che non ha trattenuto le lacrime. Scopriamo cosa è successo.

Isola dei Famosi, il crollo della naufraga: scoppia in lacrime davanti alle telecamere, il motivo

“Mi aspettavo di tutto, ma purtroppo è arrivata la notizia che non avrei mai voluto leggere. Mi ha preso un grandissimo sconforto.” Con queste parole, Pamela Petrarolo ha commentato il suo sfogo a Playa Sgamadissima. L’ex volto di Non è la Rai non ha trattenuto le lacrime quando ha saputo che sarebbe rimasta da sola sull’isola, per diversi giorni.

Come sappiamo, infatti, Roger Balduino, che era con lei nell’altra Playa, ha dovuto abbandonare il programma per ragioni mediche. Per questo motivo, Pamela è rimasta da sola su Playa Sgamadissima. “L’idea che comunque ci fosse qualcuno con me mi dava la forza di andare avanti”, ha commentato la showgirl tra le lacrime.

Ma lo sconforto è durato molto poco, perché Pamela ha subito dimostrato di avere tutta la grinta necessaria per affrontare questa avventura in solitaria: “Sarà dura, ora più che mai devo tirare fuori tutto se non ce la faccio. Mia cara isola, il mio hashtag #iononhopaura è sempre più forte. Io non mollo!”

Una reazione super, quella di Pamela, che ha saputo affrontare al meglio gli imprevisti che l’isola mette davanti ai naufraghi. Cosa accadrà nella puntata di lunedì? Arriverà qualcuno a fare compagnia alla naufraga su Playa Sgamadissima o sarò proprio lei a tornare in gioco in palapa? Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità!