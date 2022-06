Avete mai visto Ambra Angiolini senza trucco? E’ lei a mostrarsi al naturale; com’è l’attrice in versione ‘acqua e sapone’.

È una delle attrici più amate ed apprezzate del nostro Paese. E, per la prima volta, debutterà come giurata nella nuova edizione di X Factor. Si, parliamo proprio di lei, Ambra Angiolini, uno dei volti più amati dal pubblico italiano sin dai tempi di Non è la Rai. Amatissima anche sui social: il suo canale Instagram è seguito da ben 970 mila followers, coi quali Ambra condivide alcuni attimi delle sue giornate.

Dagli scatti in ambito lavorativo a momenti di vita quotidiana, e non mancano foto in cui la Angiolini si mostra completamente al naturale. L’attrice non ha alcun problema a mostrarsi lontana da luci, filtri e make up: siete curiosi di vedere com’è completamente al naturale? Resterete incantati.

Ambra Angiolini senza trucco: com’è l’attrice al naturale

Per Ambra sembra che il tempo non passi mai. Eppure sono passati circa 30 anni dal suo esordio sul piccolo schermo, prima a Fantastico e Bulli e pupe, poi a Non è la Rai, il programma che le ha regalato il grande successo. La sua spigliatezza, il suo talento e la sua bellezza semplice a naturale hanno dato il via ad una carriera ricca di soddisfazioni. In attesa di vederla all’opera nella giuria di X Factor, avete dato un’occhiata al suo canale Instagram?

Il profilo Instagram della Angiolini è seguito da poco meno di un milione di followers ed è ricco di contenuti super interessanti. E, tra gli altri scatti, non mancano quelli in cui Ambra si mostra senza trucco. L’attrice ama scattarsi foto anche in casa, durante le sue giornate, e anche appena sveglia! È il caso della foto che vi stiamo per mostrare, condivisa su Instagram dall’attrice diversi mesi fa. Via correttore, ombretti, fondotinta e rossetti, Ambra è assolutamente incantevole al naturale, date un’occhiata:

Eh si, ve l’avevamo detto: una bellezza naturale che toglie il fiato. E voi, seguirete Ambra nella sua nuova avventura ad X Factor?