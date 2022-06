“Dopo 7 anni è finita”: la relazione è arrivata al capolinea

La loro relazione è arrivata al capolinea, la coppia si divide per sempre: “Dopo 7 anni è finita”, di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme

Una storia d’amore che sembrava avere i presupposti per durare una vita. Si parlava di matrimonio, di figli, ma oggi la coppia non è più tale ed hanno scelto di prendere strade diverse.

Lo storico volto di Amici, vincitore del talent del 2008, ha annunciato al mondo social che la relazione con il suo storico compagno è giunta al capolinea. I due avrebbero di fatti preso ormai strade diverse.

Il cantante che al suo fianco aveva scelto di fare coming out oggi ha una nuova vita, ma una certezza sicuramente non lo ha abbandonato, la musica. E proprio in occasione della presentazione via social del nuovo singolo, il cantante ha annunciato la fine della sua storia d’amore. Ecco cosa ha fatto sapere.

Dopo 7 anni d’amore, la loro relazione è giunta al capolinea: si sono detti addio

Dopo 11 anni, l’ex volto di Miss Italia ha detto addio al suo storico compagno. Ma a chiudere la porta con il passato non è stata la sola. La relazione tra Marco Carta ed il suo storico fidanzato Sirio Campedelli, è giunta al capolinea. Dopo 7 anni d’amore, la loro storia è giunta al termine.

A farlo sapere, è il cantante ed ex vincitore di Amici che con un comunicato via social attraverso il suo canale Instagram, ha fatto sapere che i due hanno ormai preso strade diverse. La rottura tra i due non è recentissima. Una notizia che sicuramente lascia tutti senza parole considerando il fatto che i due insieme parlavano di allargare la famiglia, di convolare a nozze. Insomma, una sorta di ‘fulmine a ciel sereno’ per i fan.

Il cantante ha fatto sapere che la loro storia è giunta al termine già da qualche mese. Un sentore nell’aria c’era, e qualcuno lo aveva captato. E solo nelle ultime ore, Marco Carta ha poi reso nota la notizia ufficializzando di fatti l’ipotesi della rottura.

Come si legge nella sua Instagram Stories, mentre presenta il nuovo singolo, Marco Carta fa sapere che dopo 7 anni ed ormai da diversi mesi, lui e Sirio hanno preso strade separate.