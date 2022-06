“Fabio Fazio è un finto buono”: la rivelazione a sorpresa sul conduttore

L’incredibile rivelazione a sorpresa su Fabio Fazio: “È un finto buono”, nessuno avrebbe mai immaginato queste parole: cosa è successo.

È uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo nostrano, Fabio Fazio. Proprio per questo motivo, quindi, in molti credono di conoscerlo nel profondo, ma molto probabilmente si sbagliano di grosso!

“È un finto buono”, sono proprio queste le esatte parole che una persona che ha avuto modo di conoscerlo da vicino ha utilizzato per descrivere Fabio Fazio. Sia chiaro: questa rivelazione non rappresenta un attacco nei confronti del famoso conduttore di Che tempo che fa, ma serve a capire quanto un personaggio, soprattutto televisivo, è molto di più rispetto a quello che mostra in tv. “Sa quello che vuole e lo difende con le unghie e con i denti”, ha detto ancora a La Repubblica. A questo punto, quindi, la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando? Chi è che si è lasciato andare a questa rivelazione sul conto del famoso conduttore?

Fabio Fazio, la rivelazione a sorpresa sul suo conto: cosa è stato detto

Non solo i nostri amatissimi personaggi tv amano raccontarsi come mai prima d’ora nel corso delle loro interviste – e ne è l’esempio lampante il famoso regista di cui vi abbiamo parlato in un nostro articolo – ma c’è chi, invece, ama descriverli a proprio modo. È il caso, ad esempio, di un famoso e storico talent scout della televisione italiana che ha avuto la possibilità di lavorare con grandi nomi del piccolo schermo nostrano, tra cui Fabio Fazio. Nel corso di una sua intervista a La Repubblica, il famoso volto si è lasciato andare ad una rivelazione a sorpresa sul conduttore di Che tempo che fa.

“Ha uno stile garbato, certo, a volte forse ossequioso, ma è un uomo durissimo”, ha detto Bruno Voglino, famoso talent scout della televisione italiana. Specificando, quindi, un aspetto del conduttore “inedito”.

Il retroscena pazzesco

Oggi è un amatissimo conduttore, ma non tutti immaginano in quale vesti Fabio Fazio ha fatto il suo primo provino. Stando a quanto si apprende dal racconto di Bruno Voglino a La Repubblica, sembrerebbe che il conduttore di Che tempo che fa si sia cimentato in questo mondo alla sola età di 17 anni come imitatore. “Si capiva che c’era qualcosa in più in lui”, ha specificato.

L’avreste mai immaginato?