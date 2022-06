Tutti ricordano questa edizione “choc” de L’Isola dei famosi, ma cosa fa oggi il suo vincitore Nino Formicola?

Nino Formicola è stato il vincitore di un’edizione “choc” de L’Isola dei famosi, ma siete curiosi di sapere che cosa oggi? In molti se lo chiedono!

Sui nostri piccoli schermi, si sono alternate ben sedici edizioni de L’Isola dei famosi. Questa che chiuderà i battenti a fine mese, si è rivelata imperdibile, ma ricordate quella andata in onda nel 2018? Condotta per la terza volta consecutiva da Alessia Marcuzzi e in onda su Canale 5, la tredicesima edizione dell’adventure reality ha visto trionfare il buon Nino Formicola!

Seppure siano stati diverse le edizioni de L’isola dei famosi che si sono alternate sui nostri palinsesti, quella vinta da Nino Formicola è stata tra quelle che ha maggiormente catturato l’attenzione del pubblico italiano. Ricordate, infatti, quando Eva Henger fece scoppiare il “canne gate”? La questione ha tenuto banco tantissime settimane ed ancora adesso continua ad essere viva nei nostri ricordi. Altrettanto indimenticabili, però, sono i suoi concorrenti e il suo vincitore. Dopo ben 85 giorni in Honduras, infatti, Nino Formicola è riuscito ad accaparrarsi il montepremi finale e ad avere la meglio su Bianca Atzei. Sono trascorsi anni dalla sua vittoria, ma cosa fa oggi il famoso comico ed attore?

Che cosa fa oggi Nino Formicola dopo la vittoria a L’isola dei famosi?

Sin da subito, Nino Formicola si è rivelato un ottimo naufrago de L’Isola dei famosi del 2018. È proprio per questo motivo che dopo ben 85 anni e, soprattutto, nonostante la concorrenza, l’attore e comico è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria. Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Sono trascorsi 4 anni dalla sua vittoria a L’Isola dei famosi, ma com’è cambiata la vita del buon Formicola oggi?

Forse non tutti lo ricordano, ma – qualche mese dopo la sua vittoria all’isola – il buon Formicola è stato uno dei conduttori de “La sai l’ultima?” Insieme ad Ezio Greggio, Romina Pierdomenico – che qualche tempo fa ha dato vita ad un nuovo capitolo della sua vita -, Biagio Izzo e Maurizio Battista. Dopo questa esperienza, come si legge anche su La Stampa in un articolo del 2022, il simpaticissimo Nino continua a svolgere la sua professione in teatro.

Vi piacerebbe rivederlo sul piccolo schermo nostrano?