E’ proprio lui a candidarsi per il Gf Vip: “Alfonso prendimi, non te ne pentirai”

È proprio un noto volto a candidarsi al GF Vip e ad invitare Alfonso Signorini a prenderlo nel cast per la nuova edizione: di chi si tratta.

Chi lo dice che Alfonso Signorini è in vacanza? Certo, dopo la vittoria di Jessica Selassié e la fine del GF Vip, il suo conduttore è “scomparso” dal piccolo schermo, ma non credete che se la stia passando.

Oltre a rivelare vere e proprie bombe di gossip – proprio recentemente ha confermato la fine della storia d’amore di un’amatissima conduttrice tv – Alfonso Signorini sta preparando alla grande la nuova edizione del GF Vip. Sono trascorsi pochissimi mesi dalla vittoria di Jessica Selassié, eppure la colonna portante del reality e la sua squadra sta già pensando a chi arruolare nella prossima edizione, che partirà tra qualche mese. Se da una parte, però, c’è chi viene direttamente scelto dal padrone di casa, dall’altra c’è chi vorrebbe seriamente partecipare al reality di Canale 5, scegliendo di candidarsi direttamente al conduttore. È proprio questo quello che ha fatto il volto a The Pipol Tv. “Alfonso, chiamami: non te ne pentirai”, ha detto. Siete curiosi di sapere di chi parliamo?

È pronto ad entrare nella casa del GF Vip: l’appello ad Alfonso Signorini

Mancano ancora diversi mesi all’inizio della settima edizione del GF Vip, eppure c’è chi non vede l’ora di sapere se potrà mai entrare a far parte del cast oppure no. A The Pipol Tv, ad esempio, un amatissimo volto ed ex politico si è praticamente auto candidato come prossimo concorrente, invitando Alfonso Signorini a sceglierlo perché di sicuro non se ne pentirà. A quanto pare, sembrerebbe che ci sia stato già un contatto l’anno scorso tra lui e il padrone di casa del reality, ma tutto è andato a fumo da un momento all’altro. Sarà quest’anno la volta buona? Chi lo sa! Nel frattempo, però, il volto noto ha fatto sapere di essere disponibile! Sapete di chi parliamo? Proprio di lui: Antonio Razzi, ex politico e simpaticissimo volto tv.

Dopo aver preso parte a Ballando con le stelle nel 2019, sembrerebbe che Antonio Razzi sia pronto a partecipare al GF Vip quest’anno. Ovviamente, l’autocandidatura è stata fatta, adesso non resta che aspettare e scoprire se Alfonso Signorini accetterà la proposta.

“Adesso mi rivolgo a lui: chiamami! Ho voglia di entrare nella casa più spiata d’Italia e far divertire tutti. Non te ne pentirai”, ha detto Antonio Razzi. Cosa ne pensate?