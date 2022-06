Blanco lancia una nuova moda? L’accessorio di cui non riesce a fare a meno

Sfidando tutti i dogmi della moda, Blanco è apparso su Instagram con un look particolare: quel ‘dettaglio’ sarà la nuova tendenza?

A soli diciotto anni, Blanco non è solo uno degli artisti più promettenti della musica italiana, ma anche un’icona della moda. Il giovane rapper originario della provincia di Brescia è infatti il volto di campagne pubblicitarie molto importanti nel settore quelle di Valentino e Calvin Klein.

Proprio col direttore creativo della celebre maison italiana, Pierpaolo Piccioli, Blanco ha instaurato una collaborazione: non a caso, sia all’ultimo Festival di Sanremo (che lo ha visto trionfare insieme a Mahmood) che all’Eurovision di quest’anno indossava abiti firmati Valentino e di recente ha posato per un servizio fotografico del marchio.

In occasione di tale lavoro, il cantante ha postato una propria foto su Instagram con un look impossibile da non notare: canottiera e pantaloncini bianchi molto corti. La finalità dello scatto non è stata però la pubblicità. Nella didascalia al post ha infatti rivelato a chi è dedicato il suo ultimo singolo intitolato Nostalgia che, neanche a dirlo, sta ottenendo un successo clamoroso. “Nostalgia è dedicata a Blanco”, ha scritto per mettere a tacere ogni possibile gossip al riguardo.

E’ stato però un altro il dettaglio del suo look che ha fatto scalpore: guardate qua!

Blanco, il mondo della moda apprezzerà? Li ha indossati davvero!

Come Chiara Ferragni l’anno scorso con le sue Yeezy slides, che inevitabilmente scatenarono un mare di polemiche, anche Riccardo Fabbriconi ha deciso di stupire tutti facendosi immortalare con ciabatte e calzini bianchi. Un’accoppiata che ha sempre fatto storcere il naso a molti se non a tutti.

Le ciabatte anche da sole sono senza dubbio particolari: oltre alla forma alquanto originale, hanno la suola a zig zag e due strisce in velcro sulla fascia centrale. Ma è l’abbinamento con i calzini in cotone che potrebbe diventare la vera innovazione: chissà che Blanco non riesca a sdoganare questo stile laddove non è riuscita neanche la Ferragni!

Secondo voi, ciabatte e calzini potranno mai diventare la nuova moda?