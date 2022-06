Amici, brutta notizia per l’insegnante: è successo davvero, peccato

Tutti speravano che non accadesse, ma la brutta notizia è confermata: l’insegnate di Amici ha rivelato ciò che tempo fa aveva solo accennato.

Il successo di Amici è ormai un dato di fatto da ben due decenni e più: la professionalità della conduttrice Maria De Filippi, gli autori e tutto i resto dello staff fanno ogni anno un lavoro egregio affinché il pubblico si emozioni e si affezioni ai ragazzi di ciascuna edizione. Parte del successo è dovuto certamente anche ai professori di canto e di ballo che ogni ann hanno il compio di guidare gli allievi in quest’avventura he potrebbe cambiare la loro vita.

Seppur con qualche sostituzione nel corso degli anni, il corpo docenti è sempre stato formato da professionisti eccellenti, con carriere artistiche di tutto rispetto e dalle personalità carismatiche che hanno contribuito a rendere ancora più interessanti le dinamiche della scuola.

Una delle insegnanti più amate degli ultimi anni è senza dubbio Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica e televisiva con un curriculum pazzesco: la notizia che ha rattristato i fan riguarda proprio lei.

Brutta notizia per l’insegnante di Amici: nessuno se l’aspettava

Ormai da diversi anni docente di canto della scuola più famosa d’Italia, la Pettinelli è sempre stata una donna forte e realizzata dal punto di vista lavorativo. Non solo: anche sul versante sentimentale sembrava tutto procedesse per il meglio.

In coppia dal 2014 con Stefano Macchi, i due hanno anche partecipato insieme alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Ebbene, tempo fa a Verissimo, la coach di canto aveva accennato inaspettatamente ad una crisi tra loro.

“Mi devi invitare un altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici“, aveva detto in quell’occasione a Silvia Toffanin. Quest’ultima le chiese: “Mi sembra di capire che non va tutto bene” ed Anna confermò: “Non va per niente”.

In base a quanto riportato da La Nostra Tv, la famosa speaker ha raccontato a S’è fatta notte di Maurizio Costanzo che purtroppo la rottura è avvenuta davvero. “Stefano non è più mio marito. […] Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte“, ha spiegato.

Un brutto colpo per i fan, indubbiamente. A voi piacevano insieme?