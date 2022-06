È Elena in Un altro domani, ma guardatela bene: l’abbiamo già vista in tv

È Elena nella nuova soap di Canale 5 Un altro domani, ma guardatela bene: l’abbiamo già vista in tv; ecco dove.

State seguendo la nuova telenovela in onda nel primo pomeriggio di Canale 5? Nella fascia normalmente destinata a Uomini e Donne, quest’anno è arrivata Un altro domani, un’interessante soap opera spagnola che sta già appassionando il pubblico. Tra i personaggi principali della storia c’è lei, Elena.

Si tratta della vicina di casa di Julia, una delle due protagoniste della soap: l’altra è la sua nonna Carmen, la cui storia è narrata in un arco temporale diverso. Ma torniamo alla dolce e comprensiva Elena: guardatela bene, vi ricorda qualcuno? L’attrice che la interpreta è un volto molto noto per il pubblico di Canale 5.

Un altro domani, Aida de la Cruz è Elena: ricordate dove l’abbiamo già vista?

In Un altro domani, Elena Prieto è una vicina di casa di Julia: la donna conosceva il suo papà Carlos ed aiuta la ragazza a ricostruire dei pezzi importanti del suo passato. A dare il volto ad Elena è un’attrice che conosciamo molto bene. Si tratta di Aida de la Cruz, uno dei personaggi più amati della soap opera il Segreto! Ricordate chi ha interpretato a Puente Viejo?

Proprio lei, la dolce pasticciera Candela, moglie prima di Tristan Castro e poi di Severo Santacruz. Una storia d’amore meravigliosa, tra le più belle della soap opera spagnola. Una storia che, però, come spesso è accaduto nella telenovela, ha avuto una fine tragica: Candela è morta in circostanze drammatiche, precipitando nel vuoto per colpa di Venancia. Anche Tristan, ricordiamo, era stato ucciso proprio durante le nozze con Candela.

Drammi a parte, i telespettatori di Canale 5 possono seguire di nuovo la bravissima Aida nei panni di Elena nella nuova soap: la Prieto è un’amica preziosa e comprensiva per Julia, con la quale ha legato sin dal primo incontro.

Non perdetevi le prossime puntate di Un altro domani: la soap va in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14 e 45, su Canale 5. Sono in arrivo colpi di scena incredibili!