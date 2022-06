L’attrice fa coming out e presenta a tutti la sua fidanzata: il post è dolcissimo

L’attrice ha fatto il suo coming out sui social ed ha presentato a tutto il suo pubblico la sua fidanzata: il post è dolcissimo.

Sui social, si sa, si è soliti condividere ogni cosa. L’ha fatto, ad esempio, Elodie, che ha informato i suoi sostenitori dell’uscita del suo ultimo video con un look che non è passato inosservato. E l’ha voluto ripetere anche la famosa attrice, facendo coming out.

Attivissima sul suo canale social, l’attrice è solita condividere scatti che la ritraggono nella sua quotidianità e mostrano la sua ritrovata forma fisica. Se fino a poco fa, però, non aveva mai fatto cenno alla sua vita privata, alcune ore fa ha deciso di rompere il silenzio, presentando ai suoi ammiratori la sua fidanzata. È proprio con la prima foto di coppia che l’attrice ha fatto coming out col suo pubblico, facendo impazzire tutti. Sappiamo pochissimo, anzi quasi nulla, sulla loro storia d’amore, ma non si può fare a meno di notare quanto le due donne appaiono davvero affiatate. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Procedete con la lettura.

L’attrice ha fatto coming out: il post è dolcissimo e scioglie tutti

“Pensavo di cercare un principe Disney, ma forse ciò di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney”, è proprio con queste esatte parole che la famosa attrice ha fatto coming out, presentando la sua bellissima compagna. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che – già diverso tempo fa – l’interprete aveva rivelato di aver ritrovato l’amore, ma non aveva svelato nulla di più. A distanza di tempo, invece, ha voluto sorprendere i suoi sostenitori, condividendo questa dolcissima prima foto di coppia. Stiamo parlando di lei: Rebel Wilson, la famosa ed amata attrice di Pitch Perfect.

Oltre a sfoggiare una forma fisica da urlo, in questa sua ultima foto la bella Rebel mostra un sorriso davvero strepitoso, merito della sua fidanzata. Lei si chiama Ramona e – da quanto si legge dal web – sembrerebbe essere un’imprenditrice e fondatrice di un noto marchio d’abbigliamento. Le due giovanissime donne, a quanto pare, si sarebbe conosciute grazie ad un loro amico e da quel momento non si sono mai più lasciate.

Congratulazione e tanti auguri alla nuova coppia!