Gf Vip, Alfonso Signorini vuole la figlia di un noto personaggio nel cast della prossima edizione del reality show di Canale 5.

In estate, si sa, quasi tutti i programmi principali della nostra tv vanno in pausa, per poi tornare in onda a settembre. E, tra i ritorni più attesi c’è senza dubbio quello del GF Vip! Il reality show di Canale 5 è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori, che, nell’ultima edizione, hanno seguito le avventure dei ‘vipponi’ per ben sei mesi. Sarà così anche per la settima edizione? Staremo a vedere, nel frattempo le indiscrezioni sui possibili concorrenti aumentano di giorno in giorno.

L’ultima voce arriva da Novella 2000 e parla della possibile partecipazione della figlia di un noto personaggio televisivo. Alfonso Signorini la vorrebbe tra i ‘vipponi’ della prossima edizione. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo raccontiamo noi.

GF Vip, le scelte di Signorini: nel cast della prossima edizione potrebbe esserci anche la figlia di…

Il GF Vip 6 è finito a marzo, ma i fan non vedono già l’ora di sapere di più sulla settima edizione del reality più spiato della nostra tv. Chi saranno i concorrenti rinchiusi nella Casa di Cinecittà? Al momento non c’è alcuna notizia ufficiale, come specificato anche da Alfonso Signorini, che ha smentito anche le voci su una presunta opinionista dello show. Di indiscrezioni, però, ce sono davvero tante e l’ultima riguarda proprio la figlia di un famoso personaggio. Di chi parliamo?

Di Evelina Sgarbi, figlia del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi. Roberto Alessi parla di “fonti attendibili” che avrebbero rivelato al settimanale della presenza della figlia minore di Sgarbi tra i concorrenti del GF. Evelina ha 22 anni ed è la terza figlia del critico d’arte, padre anche di Carlo e di Alba: i tre figli sono dati da tre donne diverse.

Non ci resta che attendere per scoprire se l’indiscrezione sarà smentita o confermata. A voi piacerebbe vedere Evelina nel cast della settima edizione del GF Vip?